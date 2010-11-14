فرشید مثقالی، تصویرگر و رئیس انجمن صنفی طراحان گرافیک که چندی پیش در مورد توجه بیش از حد به پوستر در مقایسه با دیگر شاخههای گرافیک گله کرده بود، به خبرنگار مهر گفت: مسئله اصلی این است که گرافیک ما جشنوارهای شده و بیشتر آثار تنها برای راهیابی به نمایشگاهها و جشنوارهها آماده میشوند.
وی در توضیح این مطلب ابراز کرد: بسیاری از آثار خوب را در مسابقات و جشنوارهها میبینیم اما از نمونه آنها در سطح شهر خبری نیست. درحالیکه گرافیک باید برای مشتریها تولید شود و اتفاقا این جنبهای است که هنوز در کشور ما روی آن کار نشده است.
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گرافیک باید برای مشتریها تولید شود و اتفاقا این جنبهای است که هنوز در کشور ما روی آن کار نشده است
مثقالی دلیل این امر را دانشگاهها و مراکز آموزش گرافیک دانست: آموزشگاهها و دانشگاههای گرافیک، بچهها را برای یک فضای کاربردی تربیت نمیکنند. تکیه آنها روی پوستر و مطالبی است که بیشتر جنبههای فرهنگی را دربرمیگیرد. هنوز مدرسه یا آموزشگاهی نداریم که روی تبلیغات و مخاطب شناسی و پیام به درستی تمرکز کند.
این گرافیست پیشکسوت اظهار کرد: گرافیک در غایت متکی به پیام، اطلاعات و مخاطب است اما این عوامل نکاتی هستند که در آموزشگاههای ما غایبند. مخاطب شناسی، تحلیل پیام و اطلاعات در دانشگاههای ما به درستی تدریس نمیشود. بنابراین حاصل کار گرافیک متکی به ذهنیات و فرم میشود و در سطح نازلی حرکت میکند.
وی سپس در مورد آگهی به عنوان بخشی از گرافیک تجاری گفت: کمتر آگهی میبینید که شما را ترغیب کند کالا را بخرید و به همین دلیل آگهیهای ما نتواسنتهاند در این زمینه موفق عمل کنند. بسیاری از آگهیها فقط برای تحت تاثیر قراردادن مغازههایی که قرار است آن محصول به فروش برسد، طراحی میشوند و در این میان گویا مخاطب نقشی ندارد. این بزرگترین ضعف یک اگهی و تبلیغ است.
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تعداد آژانسهای تبلیغاتی کم است و معمولا در این آژانسها بخش تحقیقات بازاریابی وجود ندارد
مثقالی این اشکال را ناشی از آژانسهای تبلیغاتی ارزیابی کرد: نمیگویم آژانسهای تبلیغاتی خوب نداریم اما تعداد آنها خیلی کم است و معمولا در این آژانسها بخش تحقیقات بازاریابی وجود ندارد.
وی در این مورد به ذکر مثالی پرداخت: اگر بخواهید یک کالا را تبلیغ کنید باید بدانید مخاطب شما زنان هستند یا مردان. در میان آنها چه مردان یا زنانی از چه سطح اجتماعی با چه شغلهایی و سنهایی به سراغ این کالا میروند واینها موضوعهایی است که باید توسط بخش تحقیقات بازاریابی انجام شود تا محصول به هدف اصابت کند ولی در کشور ما این امور صورت نمیگیرد.
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