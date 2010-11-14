تولید برق از انرژی باد و خورشید امکان سنجی شد

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون سازمان انرژیهای نو ایران مطالعات اولیه این طرح بزرگ ملی را در فاصله حدود 55 کیلومتری آمل در جاده هراز آغاز کرده است.

وی افزود: رئیس سازمان انرژی نو ایران (سانا ) به همراه نماینده مردم آمل در مجلس و معاون فرماندارآمل محل نصب توربین های بزرگ بادی و خورشیدی را در آمل بازید و موافقت اولیه خود را برای اجرای این طرح در منطقه شمال کشور در آمل اعلام کرد.

بخشدار مرکزی آمل با اشاره به اینکه محل نصب توربینهای بادی و خورشیدی در بالاترین نقطه در جاده هراز از فضای مناسبی برای وزش باد و دریافت انرژی مستقیم خورشید برخوردار است، تصریح کرد: زمین اجرای این طرح نیز بیش از 15 هکتار است که مناسب نصب توربینهای بزرگ بادی و خورشیدی برای تولید انرژی برق است.

عسگری پور با اشاره به اینکه بر اساس میزان وزش باد و نیز دریافت انرژی خورشید می توان تعداد توربینها را نصب و راه اندازی کرد، ادامه داد: نصب کمترین توربین بادی امکان تولید حداقل 500 تا پنج هزار کیلو وات انرژی الکتریکی پاک تولید کند.

وی هدف از اجرای این طرح مهم را تولید انرژی های پاک و ارزان قیمت و بدون مصرف سوختهای فسیلی اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: تعیین میزان اعتبار برای اجرای این طرح بزرگ منوط به پایان مطالعات کارشناسی است.

