بهشهر رتبه دوم تعداد بیکاران مازندران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، محمد رضا البرزی شامگاه شنبه در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان اظهار داشت: باید با همنوایی و اعتماد سازی به جنگ با بیکاری و فقر رفته و وضعیت مناسب اقتصادی و رفاه نسبی برای شهروندان ایجاد کنیم.

فرماندار بهشهر بیان داشت: شهرستان بهشهر با دارا بدون زیر ساخت های موجود اقتصادی در بندر شهید هاشمی نژاد، واقع شدن در مسیر کریدور شمال جنوب و اتصال بندر شمال به بندر عباس در جنوب، وجود منطقه آزاد ویژه اقتصادی به مساحت هزار و 60 هکتار که قابل توسعه به دو هزار هکتار است و همچنین وجود تالاب و شبه جزیره میانکاله، اماکن تفریحی و توریستی عباس آباد، دارای شرایط بسیار مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی است که باید موجبات ترغیب سرمایه گذاران فراهم شود.

البرزی اضافه کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه و استفاده از پتانسیل های فوق با فعال شدن ستاد توسعه استراتژیک و یا توسعه راهبردی در فرمانداری بهشهر، در نظر داریم تا با استفاده از نظرات و اطلاعات صاحب نظران در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی و غیره می خواهیم از تک روی مدیران جلوگیری کرده و با هم حرکت کنیم.

وی یادآور شد: اولویت کارهای ما در شهرستان تحقق مصوبات دو سفر اول و دوم ریاست جمهوری، به سرانجام رساندن مسکن مهر، حل مشکلات و معضلات صنعتی و اقتصادی منطقه، فراهم نمودن شرایط برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، به سرانجام رساندن خیابان امام بهشهرو خارج کردن از وضعیت فعلی است.

البرزی ادامه داد: در نیمه دوم سال 90 شهرستان بهشهر از حیث مبلمان شهری، فضاسازی، رشد و پیشرفت اقتصادی، به سرانجام رساندن پروژه های نیمه تمام، و سرعت بخشی به پیشرفت پروژه های عمرانی سفر اول و دوم ریاست جمهوری تغییر کرده و تفاوت در آن ایجاد خواهد شد.

فرماندار بهشهر در ادامه با اشاره به حضور فعال خبرنگاران در جلسات خاطر نشان کرد: خبرنگاران سخنگوی غیر رسمی دستگاه دولتی، امنای مورد اعتماد مردم و مسئولان و همکار روابط عمومی ها هستند که اطلاعات و اخبار را در سریعترین زمان و با کمترین هزینه اطلاع رسانی می کنند و باید با چشم بینا و بیدار و تیزبینی وگوش شنوا، در اطلاع رسانی دقت نمایند و درست اطلاع رسانی کنند.