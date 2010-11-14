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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

بهشهر رتبه دوم تعداد بیکاران مازندران را دارد

بهشهر رتبه دوم تعداد بیکاران مازندران را دارد

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار بهشهر گفت: این شهرستان رتبه دوم تعداد بیکاران مازندران را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، محمد رضا البرزی شامگاه شنبه در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان اظهار داشت: باید با همنوایی و اعتماد سازی به جنگ با بیکاری و فقر رفته و وضعیت مناسب اقتصادی و رفاه نسبی برای شهروندان ایجاد کنیم.

فرماندار بهشهر بیان داشت: شهرستان بهشهر با دارا بدون زیر ساخت های موجود اقتصادی در بندر شهید هاشمی نژاد، واقع شدن در مسیر کریدور شمال جنوب و اتصال بندر شمال به بندر عباس در جنوب، وجود منطقه آزاد ویژه اقتصادی به مساحت هزار و 60 هکتار که قابل توسعه به دو هزار هکتار است و همچنین وجود تالاب و شبه جزیره میانکاله، اماکن تفریحی و توریستی عباس آباد، دارای شرایط بسیار مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی است که باید موجبات ترغیب سرمایه گذاران فراهم شود.

البرزی اضافه کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه و استفاده از پتانسیل های فوق با فعال شدن ستاد توسعه استراتژیک و یا توسعه راهبردی در فرمانداری بهشهر، در نظر داریم تا  با استفاده از نظرات و اطلاعات صاحب نظران در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی و غیره می خواهیم از تک روی مدیران جلوگیری کرده و با هم حرکت کنیم.

وی یادآور شد: اولویت کارهای ما در شهرستان تحقق مصوبات دو سفر اول و دوم ریاست جمهوری، به سرانجام رساندن مسکن مهر، حل مشکلات و معضلات صنعتی و اقتصادی منطقه، فراهم نمودن شرایط برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، به سرانجام رساندن خیابان امام بهشهرو خارج کردن از وضعیت فعلی است.

البرزی ادامه داد: در نیمه دوم سال 90 شهرستان بهشهر از حیث مبلمان شهری، فضاسازی، رشد و پیشرفت اقتصادی، به سرانجام رساندن پروژه های نیمه تمام، و سرعت بخشی به پیشرفت پروژه های عمرانی سفر اول و دوم ریاست جمهوری تغییر کرده و تفاوت در آن ایجاد خواهد شد.

فرماندار بهشهر در ادامه با اشاره به حضور فعال خبرنگاران در جلسات خاطر نشان کرد: خبرنگاران سخنگوی غیر رسمی دستگاه دولتی، امنای مورد اعتماد مردم و مسئولان و همکار روابط عمومی ها هستند که اطلاعات و اخبار را در سریعترین زمان و با کمترین هزینه اطلاع رسانی می کنند و باید با چشم بینا و بیدار و تیزبینی وگوش شنوا، در اطلاع رسانی دقت نمایند و درست اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 1191245

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