پراش: مدال برنز نشان دهنده ارزش کار دوچرخه سواران است

محمود پراش در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: رقابت‎های ساده‎ای نداشتیم. برای کسب مدال تیم‎های بزرگی را در کنار خود می‎دیدیم که هر یک شانس مسلم کسب خوش رنگترین مدال بودند.

وی با اشاره به حضور پرقدرت تیم‎های چین و ژاپن در رقابت‎های تیم اسپرینت تصریح کرد: چین که تیم چهارم جهان است. ژاپن هم عنوان دومی المپیک را در اختیار دارد. ما در کنار ورزشکاران باتجربه این تیم‌ها صاحب مدال برنز شدیم. این ارزش زیادی برای دوچرخه سواری دارد که تاکنون در طول تاریخ بازی‌های آسیایی و در ماده تیم اسپرینت مدالی نگرفته بود.

ملی پوش دوچرخه سواری کشورمان یادآور شد: اعتقادم بر این است که تیم ما شایستگی صعود تا رده‌های بالاتر از سومی و کسب مدال بهتر را هم داشت. با این حال از کسب مدال برنز ناراحت نیستیم. سعی داریم در دیگر ماده‎ها نتایج بهتری کسب کنیم.