یوونتوس در خانه مقابل رم متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس در چارچوب هفته دوازدهم رقابت های سری آ در ورزشگاه المپیک شهر تورین با نتیجه یک بر یک مقابل رم متوقف شد.
برای یووه در این دیدار ویچنزو یاکوئینتا (35) گل زد و فرانچسکو توتی (45 - پنالتی) بازی را به تساوی کشید. فیورنتینا هم با تک گل دقیقه 59 آلبرتو گیلاردینو مقابل میهمان خود سسنا به برتری رسید.
هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* لاتزیو - ناپولی
* باری - پارما
* بولونیا - برشیا
* کالیاری - جنوآ
* پالرمو - کاتانیا
* سامپدوریا - کیهوو
* اودینزه - لچه
* اینتر میلان - میلان
جدول رده بندی:
1- میلان 23 امتیاز
2- لاتزیو 22 امتیاز
3- ناپولی 21 امتیاز
4- یوونتوس 20 امتیاز - یک بازی بیشتر
5- اینتر 20 امتیاز
6- رم 19 امتیاز
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18- بولونیا 11 امتیاز
19- سسنا 11 امتیاز - یک بازی بیشتر
20- باری 9 امتیاز
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