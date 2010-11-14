یوونتوس در خانه مقابل رم متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس در چارچوب هفته دوازدهم رقابت های سری آ در ورزشگاه المپیک شهر تورین با نتیجه یک بر یک مقابل رم متوقف شد.

برای یووه در این دیدار ویچنزو یاکوئینتا (35) گل زد و فرانچسکو توتی (45 - پنالتی) بازی را به تساوی کشید. فیورنتینا هم با تک گل دقیقه 59 آلبرتو گیلاردینو مقابل میهمان خود سسنا به برتری رسید.

هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* لاتزیو - ناپولی

* باری - پارما

* بولونیا - برشیا

* کالیاری - جنوآ

* پالرمو - کاتانیا

* سامپدوریا - کیه‌وو

* اودینزه - لچه

* اینتر میلان - میلان

جدول رده بندی:

1- میلان 23 امتیاز

2- لاتزیو 22 امتیاز

3- ناپولی 21 امتیاز

4- یوونتوس 20 امتیاز - یک بازی بیشتر

5- اینتر 20 امتیاز

6- رم 19 امتیاز

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18- بولونیا 11 امتیاز

19- سسنا 11 امتیاز - یک بازی بیشتر

20- باری 9 امتیاز