تحليل الحيات از سفر خاتمي به دمشق

به گزارش خبرگزاري مهر ، منابع بلندپايه سوري به الحيات گفتند : ديدار محمد خاتمي رئيس جمهوراسلامي ايران در دستور كار سفردوره اي وي به چند كشور عربي گنجانده نشده بود و در آغاز اين سفر دوره اي قرار نبود خاتمي به دمشق سفر كند و تماس ها تنها دو روز پيش از اين سفر براي تدارك سفر رسمي دو روزه به دمشق انجام شد.



خاتمي روز گذشته وارد دمشق شد و از سوي فاروق الشرع مورد استقبال قرارگرفت .



روساي جمهور دو كشور مذاكرات رسمي را روز گذشته آغاز كردندو امروز جمعه نيز آن را ادامه دادند . مذاكرات با هدف هماهنگي ميان دو كشور در قبال تحولات منطقه اي بويژه مسائل عراق ، فلسطين، لبنان و روابط دوجانبه انجام خواهد شد.



پيش بيني مي شود نتايج ديدار كالين پاول و فاروق الشرع وزيران امور خارجه آمريكا و سوريه در نيويورك يكي از پرونده هاي اساسي در مذاكرات خاتمي و اسد باشد زيرا از آن سو دمشق به توافقي با نيروهاي چند مليتي و عراق براي تشكيل راهكار سه جانبه به منظور كنترل مرزهاي سوريه و عراق دست يافت و فاروق الشرع در نشست وزيران امور خارجه كشورهاي همسايه عراق و كشورهاي گروه هشت و چين و مصر در اواخر ماه جاري ميلادي نيز شركت خواهد كرد.



به نوشته الحيات، اتهامات مسئولان آمريكايي و عراقي عليه ايران مبني بر دخالت در امور داخلي عراق كماكان ادامه دارد ضمن اينكه تهران نيز تاكنون سطح مشاركت خود در نشست پايان ماه جاري درباره عراق را مشخص نكرده است.



منابع ديپلماتيك الحيات پيش بيني كردند يكي از اهداف سفر خاتمي هماهنگي مواضع دو كشور در خصوص كنفرانس بين المللي عراق در سايه تلاش هاي واشنگتن است تا هدف از آن حمايت از انتخابات ژانويه در عراق و تلاش كشورهاي ديگر براي طرح تعيين جدول زمان بندي براي خروج نظاميان آمريكايي از عراق باشد.



به گزارش مهر، منابع آگاه الحيات اعلام كردند آمريكايي ها توجه زيادي را به نقش ايران در عراق درخلال ديدارهايشان با مقامات سوري نشان داده اند كما اينكه مسئولان عراقي خواستار ميانجي گري سوريه درايران براي عدم دخالت در امور عراق شده اند.



درباره موضع فلسطين و شايعه اينكه خالد مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش حماس و رمضان شلح رهبر جهاد اسلامي فلسطين در ايران هستند سوريه به طرف آمريكايي اطلاع داده است كه سران گروه هاي فلسطيني خارج از اين كشور هستند و وارد گفتگوي داخلي فلسطيني فلسطيني شده اند.



همچنين انتظار مي رود مساله لبنان يكي از محورهاي مذاكرات خاتمي و اسد در سايه تحولات بزرگي كه طي هفته هاي آينده روي داده است باشد ، بويژه با تصويب قطعنامه 1559 كه خواهان انحلال تمام شبه نظاميان لبناني و غير لبناني است.



اين در حالي است كه دمشق رسما به موضع لبناني اشاره مي كند كه حزب الله را يك جنبش مقاومت و نه شبه نظامي مي داند ، سوريه همچنين بر توافقنامه طائف درباره حضور نظامي خود و جابجايي پايبند است، پنجمين مرحله جابجايي نيروهاي سوري در لبنان يك هفته پيش انجام شد.

