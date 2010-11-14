مصوبات سفر رئیس جمهور در بخش گردشگری اردستان بلاتکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر در اردستان، محمدرضا صدوقی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردستان با اشاره به اینکه احداث چهار مکان گردشگری و توریستی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به شهرستان بوده، افزود: احداث کمپ گردشگری اردستان، هتل چهار ستاره، کمپ منطقه کویری کریمآباد و کمپ روستای سرابه و تبدیل کاروانسرای ظفرقند به مهمانسرای سنتی از جمله این مصوبات است.
وی اظهار داشت: در بعضی موارد به دلیل عدم واگذاری زمین و برخی دیگر جذب سرمایهگذار هنوز هیچ اقدامی برای اجرایی کردن این مصوبات صورت نگرفته است.
فرماندار اردستان نیز در این کارگروه گفت: تسریع در واگذاری زمین و حذف کمیسیونهای زاید نقش مهمی در توسعه گردشگری شهرستان دارد.
محمدحسین قاسمزاده از روند واگذاری زمین توسط مسکن و شهرسازی به سرمایهگذاران در بخش صنعت گردشگری انتقاد و بیان داشت: در صورت تسریع در تحویل زمین و حذف کمیسیونهای زاید و بروکراسی اداری، سرمایهگذاران آماده سرمایهگذاری و شروع عملیات اجرایی برای احداث کمپ گردشگری، رستوران، هتل و مکانهای اقامتی و گردشگری در شهرستان هستند.
وی خواستار ارائه راهکارهای جدید و کوتاه کردن واگذاری زمین به سرمایهگذاران شد و تصریح کرد: دو سرمایهگذار در بخش هتل و احداث کمپینگ از دو سال پیش تاکنون منتظر تحویل زمین هستند.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: بیش از 100 جاذبه گردشگری، منطقه کویری و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، شرایط بسیار مناسبی را برای توسعه گردشگری و صنایع دستی در شهرستان اردستان فراهم کرده است.
مسئول انجمن دوستداران میراث فرهنگی زواره هم با اشاره به اینکه این انجمن در سال 87 کار خود را آغاز کرده و هماکنون با 40 عضو، کار حفظ و نگهداری آثار تاریخی زواره را بر عهده دارد، تصریح کرد: احداث گنبد امامزاده یحیی در بخش زواره، مسجد جامع این شهر را که یکی از آثار منحصر به فرد در فهرست آثار تاریخی و ملی است، تحت الشعاع قرار میدهد.
سید محمدهادی احمدیطباء با اشاره به اینکه تمامی 36 هکتار بافت قدیمی زواره که داری خانههای قدیمی، کاروانسراها، مساجد، حسینهها و یخچالهای قدیمی است در فهرست آثار ملی ثبت شده، تصریح کرد: حفظ و نگهداری از این بافت تاریخی نیامند اعتبار ویژه است که در صورت عدم تخصیص اعتبار و مرمت آن این بافت منحصر به فرد از بین خواهد رفت.
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