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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۷

صدوقی:

مصوبات سفر رئیس جمهور در بخش گردشگری اردستان بلاتکلیف است

مصوبات سفر رئیس جمهور در بخش گردشگری اردستان بلاتکلیف است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردستان گفت: به دلیل عدم واگذاری زمین و جذب سرمایه‌گذار، مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزه میراث فرهنگی اردستان بلاتکلیف مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردستان، محمدرضا صدوقی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردستان با اشاره به اینکه احداث چهار مکان گردشگری و توریستی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به شهرستان بوده، افزود: احداث کمپ گردشگری اردستان، هتل چهار ستاره، کمپ منطقه کویری کریم‌آباد و کمپ روستای سرابه و تبدیل کاروانسرای ظفرقند به مهمانسرای سنتی از جمله این مصوبات است.

وی اظهار داشت: در بعضی موارد به دلیل عدم واگذاری زمین و برخی دیگر جذب سرمایه‌گذار هنوز هیچ اقدامی برای اجرایی کردن این مصوبات صورت نگرفته است.

فرماندار اردستان نیز در این کارگروه گفت: تسریع در واگذاری زمین و حذف کمیسیونهای زاید نقش مهمی در توسعه گردشگری شهرستان دارد.

محمدحسین قاسم‌زاده از روند واگذاری زمین توسط مسکن و شهرسازی به سرمایه‌گذاران در بخش صنعت گردشگری انتقاد و بیان داشت: در صورت تسریع در تحویل زمین و حذف کمیسیونهای زاید و بروکراسی اداری، سرمایه‌گذاران آماده سرمایه‌گذاری و شروع عملیات اجرایی برای احداث کمپ گردشگری، رستوران، هتل و مکانهای اقامتی و گردشگری در شهرستان هستند.

وی خواستار ارائه راهکارهای جدید و کوتاه کردن واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران شد و تصریح کرد: دو سرمایه‌گذار در بخش هتل و احداث کمپینگ از دو سال پیش تاکنون منتظر تحویل زمین هستند.

فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: بیش از 100 جاذبه گردشگری، منطقه کویری و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، شرایط بسیار مناسبی را برای توسعه گردشگری و صنایع دستی در شهرستان اردستان فراهم کرده است.

مسئول انجمن دوست‌داران میراث فرهنگی زواره هم با اشاره به اینکه این انجمن در سال 87 کار خود را آغاز کرده و هم‌اکنون با 40 عضو، کار حفظ و نگهداری آثار تاریخی زواره را بر عهده دارد، تصریح کرد: احداث گنبد امامزاده یحیی در بخش زواره، مسجد جامع این شهر را که یکی از آثار منحصر به فرد در فهرست آثار تاریخی و ملی است، تحت الشعاع قرار می‌دهد.

سید محمدهادی احمدی‌طباء با اشاره به اینکه تمامی 36 هکتار بافت قدیمی زواره که داری خانه‌های قدیمی، کاروانسراها، مساجد، حسینه‌ها و یخچال‌های قدیمی است در فهرست آثار ملی ثبت شده، تصریح کرد: حفظ و نگهداری از این بافت تاریخی نیامند اعتبار ویژه است که در صورت عدم تخصیص اعتبار و مرمت آن این بافت منحصر به فرد از بین خواهد رفت.

کد مطلب 1191251

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