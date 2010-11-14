تهران بیشترین و یزد کمترین طلاق را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی در نشست "طلاق؛ بحران یا راه حل" که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد افزود: در سال 85 حدود 94 هزار طلاق، در سال 86 حدود 99 هزار مورد، در سال 87 حدود 110 هزار مورد و در سال 88 بیش از 125 هزار مورد طلاق در کشور ثبت شده است.

وی ادامه داد: معتقدم اگر بخواهیم پدیده اجتماعی مانند طلاق را کنترل کنیم باید عوامل مختلف آن را در نظر بگیریم و ببینیم چرا طلاقها انجام می شود، البته نیازی نیست هر فردی با هر مسئولیتی مثلا یک نماینده مجلس راجع به هر پدیده ای مانند علل افزایش طلاق اظهار نظر کند.

حسینی با تاکید بر اینکه برای کنترل پدیده هایی مانند طلاق باید امکان اظهار نظرهای علمی را بالا برد اظهار داشت: یکی از پدیده های ناشناخته جامعه ما زندگی خانوادگی، روابط زناشویی و طلاق است و تا زمانی که این پدیده ها ناشناخته باشد این روند افزایش ادامه پیدا می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: با توجه به شواهدی که در جامعه وجود دارد باید همچنان شاهد بالا رفتن میزان طلاقها در کشور باشیم حتی در استانهایی که میزان طلاق در آنها کمتر است.

آشنایی قبل از ازدواج بحرانهای کمتری در طول زندگی ایجاد می کند

وی در مورد تاثیرات آشنایی قبل از ازدواج بر افزایش طلاق گفت: زن و مرد برای ازدواج با هم نیاز به شناخت یکدیگر دارند. نبایستی این نگاه به ازدواج وجود داشته باشد که راهی مشروع برای رسیدن فرد به رابطه جنسی سالم است. باید زندگی زناشویی به نیازها و عواملی بیش از روابط جنسی متکی باشد و نیاز است که امکان آشنایی بیشتر دختر و پسر با هم فراهم شود. آشنایی قبل از ازدواج موجب بحرانهای کمتری در طول زندگی می شود.

حسینی افزود: در حال حاضر نمی توانیم مدارس مختلط داشته باشیم و اخیرا هم بر روی جداسازی دانشگاهها کار می شود این جداسازی ما را به جایی نمی رساند چرا که باید ذهنمان را جداسازی کنیم.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تاکید کرد: با توجه به روندی که طلاق در ایران دارد بایستی قانونگذاران به گونه ای سیاستگذاری کنند که فرزندان طلاق از تربیت مناسبی کنار مادران خود برخوردار شوند. در ایران حتی در خانواده های سالم مادران نقش معلمان فرزندان خود را دارند در حالی که آموزش در دنیا از خانواده گرفته شده است. فرزندان طلاق از یک بحران خارج می شود و با بحرانهای دیگر مواجه می شوند.

وی با بیان اینکه ذهنیت منفی بر روی زنان مطلقه بیشتر است و شانس ازدواج مجدد آنها از مردان مطلقه کمتر است گفت: البته اغلب این زنان خود ترجیح می دهند که به جای ازدواج مجدد از فرزندان خود نگهداری کنند.

تعداد خانواده های ترکیبی در کشور افزایش یافته است

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در دو دهه اخیر تعداد خانواده های ترکیبی بیشتر شده است خانواده هایی که از ازدواج مرد زن طلاق داده با فرزندان اول خود و زن مطلقه با فرزندان ازدواج اول خود تشکیل می شود.

وی اظهار داشت: خانواده بر خلاف تصور ما به نوع دیگری رو به احیا است، البته احیا خانواده در شرایط جدید و تعاریف جدید است. هیچ کس از خانواده فراری نیست و در جامعه امروز بیش از قبل مردم نیاز به خانواده دارند و نمی توان گفت امروز خانواده ها فروپاشیده اند.

وی در مورد اینکه آیا باید دولت برای دشوارسازی طلاق اقدام کند یا برای تسهیل آن تا از عوارض این پدیده اجتماعی کاسته شود گفت: دولت نه باید دشواری سازی کند و نه تسهیل طلاق، باید این پدیده را بشناسد و از دید روشن با آن برخورد کند. دولت ناچار است به نوعی قانونگذاری کند که از تبعات نامطلوب زندگیهای زناشویی کمتر کند.اگر بگوئیم در دادگاهها را ببندند که مشکل حل نمی شود، ضمن اینکه نباید درها نیز باز گذاشته شود.

حسینی تصریح کرد: تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس جلودار طلاق بوده اند و آخرین رتبه را یزد دارد. به نسبت رشد جمعیت تعداد ازدواجها رو به کاهش است اگر چه ازدواج مقدمه طلاق محسوب می شود.

وی اظهار داشت: در یزد کمترین میزان طلاق را داریم چرا که هنوز روابط در این شهر گروهی و جمعی است.

به گفته وی، اشتغال و اعتیاد از عوامل اصلی طلاق است و بخش قابل توجهی از درخواست طلاق زنان به همین دلیل است و بعد از آن سردی روابط جنسی عنوان می شود.

طلاق در برخی موارد راه حل است

این عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه طلاق در برخی موارد می تواند راه حل باشد حتی در شرایطی که زن و مرد دارای فرزند هستند گفت: خدمات ارایه شده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد که در زمینه حمایت از خانواده در کشور مسئولیت دارند به هیچ وجه کافی نیست این در حالی است که سازمان حمایتی در زمینه کودکان طلاق نداریم.