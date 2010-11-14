جزئیات توافق نتانیاهو و واشنگتن درباره توقف 3 ماهه شهرک سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو شب گذشته در نشست با هفت تن از وزیران کابینه خود جزئیات پیشنهاد آمریکا برای توقف 3 ماهه شهرک سازی را اعلام کرد.

به موجب این توافق، رژیم صهیونیستی شهرک سازی در کرانه باختری به جز قدس شرقی را به مدت 90 روز متوقف خواهد کرد و در مقابل آمریکا نیز متعهد خواهد شد که در برابر صدور هر قطعنامه ضد اسرائیلی در سازمان ملل متحد مقاومت کند.

بنا بر اعلام کارشناسان، این توافق با هدف ناکام گذاشتن تلاش های فلسطین برای طرح موضوع توسعه شهرک ها در شورای امنیت صورت گرفته است.

همچنین نتانیاهو گفت که در دیدار با مقامات آمریکا به این توافق رسیده که پس از پایان توقف 3 ماهه شهرک سازی دیگر مدت آن را تمدید نخواهد کرد.

علاوه براین آمریکا نیز 20 جنگنده پیشرفته به ارزش 3 میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی خواهد فروخت. قرار است این پیشنهادات امروز در نشست کابینه این رژیم بررسی شود.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی که از دوم سپتامبر (11 شهریور) آغاز شده بود از اواخر سپتامبر به دلیل ازسرگیری شهرک سازی در کرانه باختری به حال تعلیق درامده است.