روسیه درپی عضویت در WTO تا سال 2011 است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "آرکادی دورکوویچ" در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: ما بر آن هستیم تا سال 2011 عضو شویم و دسترسی روسیه به گزارش کارگروه تا تابستان سال آینده عملی خواهد شد.

پیشتر در همین رابطه "لورنس سامرس" مشاور اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا نیز اعلام کرده بود که فرایند کامل عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی یکسال طول می کشد.

سامرس گفت پس از آنکه روسیه قصد خود را برای پیوستن به WTO اعلام کرد پیشرفت در گفتگوها صورت گرفته است.

اما این مقام آمریکا در عین حال افزود: هنوز برای جشن عضویت روسیه در این سازمان که 17 سال انتظار آن را کشیده زود است.



خوش بینی روسیه برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در حالی است که برخی از تحلیلگران بر این باورند غرب از تلاش های روسیه در این مسیر بهره برداری سیاسی می کند.



"میخاییل لئونتیف" سردبیر مجله "اودناکو" با اشاره به مشکلات روسیه برای عضویت در سازمان تجارت جهانی می نویسد: این سازمان به وسیله ای برای اعمال فشار سیاسی از سوی غرب تبدیل شده و روسیه علیرغم قربانی کردن بهترین منافع خود باید تا ابد پشت درهای عضویت آن بماند.