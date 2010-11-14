خرس سیاه آسیایی در آستانه خواب زمستانی ابدی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در حالیکه نام خرس سیاه آسیایی در لیست حیوانات منقرض شده ثبت شده بود و کمتر کسی تصور حیات مجدد این حیوان نادر جنوب شرق ایران را داشت سال 87 یک فیلم بردار آماتور در جنوب استان کرمان اقدام به پخش فیلمی کرد که به عنوان تنها مدرک حیات خرس سیاه آسیایی نشان از ادامه زندگی این حیوان نادر داشت و این حیوان از آن پس لقب قدرت مهارنشدنی طبیعت را به خود اختصاص داده است.

اما نکته قابل تامل اینکه همان فیلم و چند مورد حمله خرس سیاه آسیایی به محل زندگی و حیوانات بومی مردم منطقه که طی سالهای گذشته روی داد به عنوان تنها مدارک حیات مجدد حیوان هستند و طی دو سال گذشته خبری از مشاهده مجدد حیوان و یا اجرای طرحهای حمایتی نشده است.

دوست داران طبیعت هم اکنون نگران هستند که این حیوان در آستانه خواب زمستانی به دلیل شرایط سخت محیط زندگی و کمبود شکار به خواب ابدی فرو برود.

سکوت بر زندگی خرس سیاه آسیایی سایه انداخته است

طی بررسیهای صورت گرفته تعداد این حیوان منحصر به فرد در استان کرمان بین 16 تا 20 قلاده تخمین زده شد و در روزهای اول صحبت از اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیق در خصوص نحوه زیست و حیات این جانور و حتی تعیین منطقه حفاظت شده برای این جانور به میان آمد.

اما از آن زمان تاکنون دوستداران طبیعت ایران و جهان که از خبر منقرض نشدن این فسیل زنده شادمان بودند منتظر اجرای این طرحها هستند درحالیکه از همان سالها و پس از فروکش کردن خبر انتشار فیلم این حیوان نادر سکوت در خصوص ادامه حیات این حیوان بر زندگی خرس سیاه آسیایی بار دیگر سایه انداخته است.

سرنوشت مبهم 20 قلاده خرس سیاه آسیایی

خشکسالی و کمبود مواد خوراکی نیز تغذیه این حیوان را از سوی دیگر به خطر انداخت و این در شرایطی است که از سال 87 تاکنون خشکسالی سیزده ساله در استان کرمان تشدید شده است و بسیاری از منابع طبیعی و جنگلهای محل زندگی این حیوان را تهدید می کند به گونه ای که طی سالهای اخیر شاهد حمله این حیوان به محل زندگی انسانها برای تغذیه از حیوانات اهلی بوده ایم.

گسترش عرصه جغرافیایی زندگی انسان و دست اندازی به عرصه های طبیعی نیز زیستگاههای این حیوان را در معرض تهدید قرار داده است در حالیکه که طی یک سال گذشته هیچ خبری از اجرای طرحهای حمایتی از این حیوان و یا حتی مشاهده مجدد این نماد قدرت طبیعت مشاهده نشده است.

دوستداران محیط زیست کرمان با توجه به خشکسالیهای پیاپی در استان به خصوص در مناطق جنوبی هم اکنون نگران از به خطر افتادن چرخه زندگی این حیوان در معرض انقراض هستند و مشخص نیست که سرنوشت 20 قلاده خرس سیاه آسیایی چه شده است.

خشکسالی مهمترین عامل تهدید کننده حیات خرس سیاه

مدیرکل محیط زیست استان کرمان در گفتگویی با خبرنگار مهر در این خصوص اظهارداشت: آنچه که مسلم است خشکسالی حیات بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری منطقه را تهدید می کند.

عباسعلی دامنگیر افزود: خشکسالی و افزایش جمعیت بومی در عرصه زندگی این حیوان مهمترین عوامل تهدید کننده زندگی خرس سیاه آسیایی هستند.

وی ادامه داد: این حیوان تا چند سال گذشته جزء حیوانات منقرض شده بود اما هم اکنون 20 قلاده از این حیوان در لیست حیوانات در معرض انقراض هستند.

این مسئول محیط زیست استان کرمان تصریح کرد: آثاری از رد پا و فضولات این حیوان در طبیعت دیده می شود اما آنچه که مسلم است خشکسالی حیات این حیوان را همچنان تهدید می کند.

وی گفت: این حیوان نیاز به حمایت دارد و باید عرصه های زیست گاه این حیوان حفظ شود.

کرمان امن ترین زیست گاه خرس سیاه آسیایی است

مدیرکل محیط زیست کرمان ادامه داد: هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان از زیستگاههای این حیوان محسوب می شود که به نظر می رسد زیستگاههای استان کرمان طی سالهای اخیر بیشتر شاهد وجود این حیوان منحصر به فرد است.

دامنگیر از انجام طرحهای تحقیقاتی در خصوص زندگی این حیوان در راستای اجرای طرحهای حفاظتی خبر داد.

وی با اشاره به کمبود شکار و همچنین منابع آبی در محلهای زندگی این حیوان گفت: حیات این جانور همچنان در معرض تهدید قرار دارد.