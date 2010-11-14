استعفای دو عضو هیئت مدیره تامین تله کام/ سرنوشت موبایل نسل سوم

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت تامین تله کام یکی از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) است که در اردیبهشت ماه امسال و با ترک تشریفات برنده پروژه اپراتور سوم موبایل در کشور شد.

این شرکت بهره بردار از پروژه اپراتور سوم موبایل قرار است تا پایان امسال سیمکارتهایی را در اختیار مردم قرار دهد که علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک، امکان استفاده از اینترنت را در هر شرایطی برای کاربر مهیا کند و انتقال داده ها را با سرعتی بالا ممکن سازد. به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از این سیمکارتها به صورت همزمان و با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

اعضای جدید هیئت مدیره اپراتور سوم موبایل مشخص شدند

مهدی افراسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام استعفا از عضویت در هیئت مدیره شرکت تامین تله کام گفت: بابک ارشد دیگر عضو هیئت مدیره شرکت تامین تله کام نیز از این سمت استعفا کرده و هم اکنون علی اصغر عمیدیان و دکتر علیزاده به عضویت هیئت مدیره تامین تله کام درآمدند.

وی در مورد پست جدید فعالیت خود نیز به مهر گفت: هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ایران ارقام وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان در بحث خدمات بانکداری الکترونیکی فعالیت دارم.

به گزارش مهر، مهدی افراسیابی معاونت سازمان صدا و سیما و ریاست هیئت مدیره سروش رسانه را در کارنامه خود دارد.

با تغییرات پیش آمده هم اکنون سید ابوالحسن فیروزآبادی ریاست هیئت مدیره، ذبیح الله فیض آبادی ثانی مدیرعامل، علی اصغر عمیدیان، علیزاده و سید محسن محسنی شکیب اعضای هیئت مدیره تامین تله کام را تشکیل می دهند. البته اخبار تایید نشده ای نیز پیرامون استعفا و کناره گیری فیروز آبادی نیز به گوش می رسد که از سوی هیچ منبعی تایید نشده است.

پیش از این و در آستانه دریافت پروانه فعالیت در پروژه اپراتور سوم جهانگیر آقازاده که مدیرعامل شرکت تامین تله کام بود جای خود را به ذبیح الله فیض آبادی داد.

گفته می شود بابک ارشد نیز مدیرعامل شرکت گسترش ارتباطات داتک یکی از شرکتهای تابعه تامین تله کام وابسته به شستا است که تا پیش از این عضویت در هیئت مدیره تامین تله کام را به عهده داشته است.

علی اصغر عمیدیان که رئیس اسبق مرکز تحقیقات مخابرات ایران و معاون فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال بوده، مسئولیت پروژه راه‌اندازی کارت ملی هوشمند را به عهده دارد. وی مدیرعاملی شرکت ارتباطات زیرساخت را نیز در دولتهای گذشته در کارنامه خود دارد.

آمادگی برای راه اندازی فاز آزمایشی اپراتور سوم

افراسیابی در مورد برخی شایعات مبنی بر متوقف شدن فعالیت اجرای شبکه اپراتور سوم به دلیل تغییرات مدیریتی و نیز عدم ورود تجهیزات این شبکه به کشور با رد این شایعات به مهر گفت: تاکنون پروژه اپراتور سوم موبایل طبق زمان بندی فعالیتهای خود را ادامه داده و در حال ایجاد شبکه برای تحقق وعده های خود است.



وی گفت: حتی شرکتهای تامین کننده تجهیزات شبکه و وندورهای این پروژه، آمادگی راه اندازی فاز آزمایشی این پروژه را نیز پیشنهاد داده اند.

شرکت تامین تله کام نیز اعلام کرده که با به کارگیری شبکه نسل سوم (3G) تلفن همراه در سطح کشور و با استفاده از توان نیروهای متخصص داخلی اقدام به ارائه طیف گسترده‌ ای از خدمات ارزش افزوده نوآورانه بر روی شبکه مخابراتی به افراد و سازمانها خواهد کرد.

براین اساس اپراتور سوم کشور با انتخاب فناوریهای نوین مخابراتی دنیا قصد دارد خدمات پیشرفته‌ای را علاوه بر خدمات متداول این صنعت‏ در کشور ارائه کرده و بدین ترتیب تجربه‌ای نوین را برای مشترکان خود ایجاد کند.

ترکیب خدمات چند رسانه‌ای با خدمات پایه تلفن همراه و ارائه خدماتی همچون اینترنت پرسرعت همراه، تلفن تصویری، خدمات پیشرفته پست الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک همراه از جمله برنامه های شرکت تأمین تله کام به عنوان سومین ارائه دهنده خدمات ارتباطی در کشور عنوان شده است.

در حال حاضر با توجه به زمان بندی مصوب دولت در خصوص راه اندازی پروژه اپراتور سوم، تأمین تله کام با حمایت و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و به همت نیروهای متخصص و متعهد داخلی و نیز بهره گیری از تجارب موفق خارجی مراحل اجرای این پروژه ملی را با جدیت طی می کند.

وزیر ارتباطات از پروژه اپراتور سوم بازدید می کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرده که بزودی برای اطلاع بیشتر از پیشرفت پروژه اپراتور سوم، بازدیدی از مجموعه این پروژه و شبکه آن خواهد داشت.

رضا تقی پور به مهر گفته است که این اپراتور به صورت کتبی پیشرفت کار را به وزارت ارتباطات گزارش می دهد اما با برگزاری جلسه و انجام مذاکره با مسئولان آن ، آخرین وضعیت این پروژه مشخص خواهد شد.



وی با اشاره به انتخاب مشاور فرانسوی برای این پروژه و اتمام طراحی شبکه نسل سوم افزود: این پروژه در مرحله پیاده سازی تجهیزات قرار دارد و آخرین وضعیت آن نیز بعد از بازدید از مجموعه اپراتور سوم اعلام خواهد شد.