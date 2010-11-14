300 رشته تحصیلی دانشگاهی در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، ایرج حسابی شامگاه شنبه در دومین همایش روز ملی کیفیت در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بیان اینکه حق افرادی چون پرفسور حسابی و حسابی‌ها در کشور ما ادا نشده است، بیان داشت: پرفسور حسابی در زمان حیات خویش برای عملی شدن تحقیقات در زمینه فیزیک بیش از 500 نامه ارسال کرده است اما به هیچ کدام از نامه‌های وی پاسخ داده نشده و هیچ توجهی به این انیشتین قرن نکرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه دولت احمدی‌نژاد تنها دولتی بوده است که با بازدید از موزه پروفسور حسابی قول حمایت از تحقیقات به چاپ نرسیده وی را داده است، تصریح کرد: در چند روز گذشته حدود 14 نفر از نخبگان کشور به اتفاق مشایی مشاور رئیس جمهور از موزه پرفسور حسابی ساعت‌ها بازدید کرده و قول دادند با کمک دولت تحقیقات به چاپ نرسیده پرفسور حسابی که به دلیل نداشتن بضاعت مالی مناسب تاکنون به چاپ نرسیده است را به چاپ رساندند.

حسابی بیان داشت: کتاب‌های به چاپ نرسیده زیادی از پرفسور حسابی به زبان‌های مختلف دنیا در کتابخانه وی موجود است که اگر هرکدام از این کتاب‌ها با کمک دولت ترجمه و به چاپ رسد راه نجاتی برای تحریم ‌های کنونی کشور ما توسط کشورهای غربی است.

وی با اشاره به اینکه ضریب هوشی ایرانیان 11 برابر کشورهای جهان است، گفت: کشور ما در حال حاضر فاقد 300 رشته تحصیلی است.

حسابی بیان داشت: اگر انرژی‌های کشور به صورت درست استفاده شود با دارا بودن نظام قانونمند کشور ما به سوی توسعه پایدار قدم بر می‌دارد.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی مازندران نیزاظهار داشت: امروزه تولید کالا و خدمات و تضمین کیفیت در تولیدات صنعتی مطرح است در حالی که علاوه بر بخش خدمات میزان نحوه مصرف ما نیز در کیفیت محصولات بسیار تاثیرگذار است.

مسعود فرزانه با اشاره به اینکه هدف سبب کیفیت بهتر زندگی می‌شود، افزود: با افزایش کیفیت زندگی بسیاری از نیازهای ما که امنیت و آرامش است تامین می‌شود.

فرزانه با بیان اینکه امنیت امروز به عنوان یک کالا تلقی شده است، افزود: هر کجا قسط و عدل و شایسته‌سالاری حمکفرما باشد مردم آن مکان تولید ثروت کرده و از نعمت‌های خدادادی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه ارزش‌های کشور باید حفظ شود، تصریح کرد: امروز باید از پرفسور حسابی که یک فرد ارزشی، دارای علم و معرفت بوده در کشور به صورت ویژه تجلیل شود.

فرزانه بیان داشت: پرفسور حسابی متواضعانه و دلسوزانه در راه اعتلای علم و دانش کشور بدون هیچ چشمداشتی خدمت کرد و وظیفه همه مسئولان و مردم کشورمان این است تا از خدمات ارزنده این مرد بزرگ تجلیل کنند.

فرزانه درپایان تصریح کرد: اگر در کنار فراگیری علم و دانش، نگرش‌های انسان در زندگی فردی و اجتماعی سمت و سو پیدا کند در زمینه‌های مختلف زندگی موفق می‌شوند.