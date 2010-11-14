نتایج قایقرانان بادبانی ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه رقابتهای قایقرانی بادبانی بازیهای آسیایی گوانگجو ورزشکاران جوان کشورمان در مرحله اول و دوم رشته های هابی 16، RS:X و 420 به مصاف رقبای آسیایی خود رفتند. در قایق هابی 16 تیم دونفره کشورمان متشکل از محمد رهی و حسین عیسی پور در مرحله اول ششم و در دور مرحله دوم در بین گروه هفت نفره خود چهارم شدند.

در قایق RS:X هم سینا آرش در مرحله اول در گروه 10 نفره خود در رده ای بهتر از دهمی قرار نگرفت . این قایقران ایران در مرحله دوم با یک پله صعود در رده نهم ایستاد. درقایق 420 همه نمایندگان کشورمان در هر دو بخش زنان ومردان مسابقه دادند. در بخش مردان تیم ایران با ترکیب محمد اوج هرمزی و مجید سیفی در گروه هشت نفره خود مسابقه دادند که در مرحله اول در رده هشتم و در مرحله دوم ششم شدند.

در بخش زنان این ماده هم تیم ایران متشکل از پریسا مرادی و کیمیا مینابی نژاد در هر دو مرحله اول و دوم در گروه شش نفره خود در مکان پنجم ایستاد. مرحله سوم و چهارم مسابقات بادبانی بازیهای آسیایی چین در این قایقها فردا در شهر گوانگجو برگزار خواهد شد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.