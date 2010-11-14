آئین نامه رسیدگی به تخلفات اداری اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و به استناد ماده (17) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بخش های از آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را اصلاح کرد.

براساس این مصوبه، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان های حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه ، فرهنگ و ارتباطات اسلامی و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل می شود.

اجرای ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تحت مدیریت واحد قرار گرفتن سازمان های دولتی و ضرورت اشراف وزارتخانه ها بر سازمان ها و دستگاه های تحت پوشش از مهم ترین دلایل این تصمیم دولت محسوب می شود.

این مصوبه در تاریخ 16 آبان سال 1389 از سو ی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است.