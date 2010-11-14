هشتمین نمایشگاه یاد یار مهربان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه اهدای کتاب به مدارس تهران با عنوان "یاد یار مهربان" بعداز ظهر دیروزشنبه 22 آبان، با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در بوستان گفتگو برگزار شد.

امیر مسعود شهرام نیا مدیر عامل موسسه نشر شهر و مدیر نمایشگاه "یاد یار مهربان" در این مراسم گفت: تعامل شهرداری و دیگر دستگاه های دولتی به خوبی در این رویداد فرهنگی مشهود است. برپایی این نمایشگاه تجربه موفقیت آمیزی از همکاری شهرداری با وزارت ارشاد است که ثابت کرد کارهای مشارکتی قابلیت به ثمر رسیدن را دارند.

وی گفت:‌ برای برگزاری این نمایشگاه 25 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که به تناسب میان 6000 مدرسه، 82 حوزه علمیه، بیش از 60 خوابگاه دانشجویی و حدود 230 کتابخانه عمومی تهران تقسیم خواهد شد. با توجه به کمتر بودن تعداد مدارس 3 میلیون ریال برای مقطع ابتدایی و 3 میلیون ریال هم برای مقطع دبیرستان در نظر گرفته شد. در شهرستان ها نیز بسته به گستردگی کتابخانه ها اعتبارهای از 10 میلیون ریال به بالا در نظر گرفته شده است.

شهرام نیا گفت:‌ بازدید عموم از نمایشگاه آزاد است و امسال برای بازدیدکنندگان تخفیف 25 درصدی را در نظر گرفته ایم که این میزان برای کتابخانه های عمومی یا مدارس 30 درصد است. در هشتمین دوره از نمایشگاه یاد یار مهربان، 500 ناشر دعوت ما را برای حضور در نمایشگاه پذیرفتند و بیشتر فعالان عرصه نشر کتاب در نمایشگاه امسال شرکت کرده اند. باتوجه به بررسی های انجام شده 20000 عنوان کتاب در نمایشگاه عرضه شده است.

مدیر عامل موسسه نشر شهر درباره دیگر برنامه های شهرداری تهران در هفته کتاب گفت:‌ در طول هفته کتاب، جشن کتاب یار را خواهیم داشت که در این برنامه از کتابداران کشور تقدیر به عمل خواهد آمد. برنامه خیابان کتاب و طرح شبکه سازی کتابخانه های عمومی تهران نیز از دیگر برنامه های پیش روی شهرداری تهران در راستای بهبود سطح کتابخوانی در کشور است. با بهره برداری از طرح شبکه سازی کتابخانه ها،‌ دیگر لازم نیست متقاضیان به کتابخانه ها مراجعه کنند و می توانند از سایتی که برای این طرح در نظر گرفته شده،‌ استفاده کنند.

وی ادامه داد: یک برنامه صبحانه کاری نیز برای ملاقات آقای قالیباف و ناشران تدارک دیدیم که با توجه به دشوار بودن انتخاب میان ناشران برای شرکت در این جلسه، قرار شد نمایندگان تشکل های مرتبط در این جلسه حضور یابند.

شهرام نیا در پایان گفت: هدف ما این است که سرانه مطالعه کتاب را به ازای هر دانش آموز و طلبه حوزه علمیه افزایش دهیم و طبق برآوردهای صورت گرفته هر سال یک جلد به این سرانه افزوده می شود.