17 هزار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در کردستان صادر شد

نادر فخری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در هفت ماهه سال جاری بیش از 17 هزار گواهینامه، کارت مهارت، گواهی صلاحیت حرفه ای و تائیدیه مهارت در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی در دو بخش برادران و خواهران توسط اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان صادر شده است.

وی عنوان کرد: از این تعداد گواهینامه صادره شده تعداد شش هزار و 700 مورد مربوط به بخش های مختلف مراکز ثابت دولتی، مراکز سیار شهری و روستایی، پادگان ها، آموزش در صنایع، آموزشگاه های خصوصی، متقاضیان آزاد، هنرستانهای کار و دانش غیر دولتی و مراکز آموزش از راه دور اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان خاطر نشان کرد: در بخش های صنایع دستی، قالی بافان و اصناف بر اساس تفاهم نامه منعقده فی مابین با ادارات کل (بازرگانی و میراث فرهنگی و صنایع دستی استان) و به استناد تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی در 113 حرفه بیش از هزار و 800 مورد گواهی صلاحیت حرفه ای برای شاغلین بخش های فوق در استان صادر شده است .

فخری با اشاره به اجرایی کردن طرح ارتقاء سطح توانمندی های حرفه ای کارگران بخش های ساختمان با برگزاری دوره های آموزشی و انجام آزمون های مختلف، یادآور شد: برای کارگران بخش صنعت ساختمان بیش از دو هزار 400 کارت مهارت فنی و برای هنرستانهای کار و دانش دولتی نیز بیش از سه هزار و 800 مورد گواهینامه مهارت در سال جاری صادر شده است .