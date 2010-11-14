17 هزار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در کردستان صادر شد

نادر فخری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در هفت ماهه سال جاری بیش از 17 هزار گواهینامه، کارت مهارت، گواهی صلاحیت حرفه ای و تائیدیه مهارت در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی در دو بخش برادران و خواهران توسط اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان صادر شده است.
وی عنوان کرد: از این تعداد گواهینامه صادره شده تعداد شش هزار و 700 مورد مربوط به بخش های مختلف مراکز ثابت دولتی، مراکز سیار شهری و روستایی، پادگان ها، آموزش در صنایع، آموزشگاه های خصوصی، متقاضیان آزاد، هنرستانهای کار و دانش غیر دولتی و مراکز آموزش از راه دور اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان خاطر نشان کرد: در بخش های صنایع دستی، قالی بافان و اصناف بر اساس تفاهم نامه منعقده فی مابین با ادارات کل (بازرگانی و میراث فرهنگی و صنایع دستی استان) و به استناد تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی در 113 حرفه بیش از هزار و 800 مورد گواهی صلاحیت حرفه ای برای شاغلین بخش های فوق در استان صادر شده است.
فخری با اشاره به اجرایی کردن طرح ارتقاء سطح توانمندی های حرفه ای کارگران بخش های ساختمان با برگزاری دوره های آموزشی و انجام آزمون های مختلف، یادآور شد: برای کارگران بخش صنعت ساختمان بیش از دو هزار 400 کارت مهارت فنی و برای هنرستانهای کار و دانش دولتی نیز بیش از سه هزار و 800 مورد گواهینامه مهارت در سال جاری صادر شده است.
وی در پایان به سایر برنامه های فنی و حرفه ای در این بخش اشاره کرد و افزود: در پاسخ به استعلام های بعمل آمده توسط دستگاه های اجرایی استان دو هزار و 400 مورد تائیدیه مهارت صادر و به دستگاههای ذیربط ارسال شده است.
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