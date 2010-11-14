استقبال جهانی از توافق گروههای سیاسی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، پارلمان عراق سرانجام پس از گذشت 250 روز از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی این کشور عصر روز پنجشنبه برای انتخاب رؤسای سه گانه (رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر) تشکیل جلسه داد.

در این نشست "اسامه النجیفی" به عنوان رئیس پارلمان، "جلال طالبانی" رئیس جمهور انتخاب شدند و طالبانی نیز نوری المالکی را مامور به تشکیل کابینه کرد. همچنین "قصی السهیل" از جریان صدر و "عارف طیفور" از ائتلاف کردستان به ترتیب معاونان اول و دوم رئیس پارلمان شدند. "ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه نیز به ریاست شورای عالی سیاستگذاری منصوب شد.

انتخاب رؤسای سه گانه عراق با استقبال جامعه جهانی مواجه شد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت که تقسیم قدرت در عراق گامی مهم در راستای دموکراسی بود. وی در ادامه از رهبران سیاسی عراق خواست که برای تشکیل فوری دولت جدید حس مشارکت خود را ابراز کنند.

وی خاطرنشان کرد که سازمان ملل متحد مصمم است به ملت و دولت عراق در راستای تحقق آشتی ملی و ایجاد کشوری قدرتمند و شکوفا کمک کند.

"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا نیز تقسیم قدرت میان گروه های سیاسی عراق را گامی مهم توصیف کرد اما اظهار داشت که هنوز چالش هایی در این کشور وجود دارد. وی در ادامه متعهد شد که به حمایت از عراق و تثبیت دموکراسی در این کشور ادامه خواهد داد.

"ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس نیز تشکیل پارلمان عراق را گامی رو به جلو توصیف کرد و از عراقی ها خواست که با تشکیل دولتی که تمامی عراقی ها در آن حضور داشته باشند روند دموکراسی در کشورشان را تکمیل کنند.

آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق نیز از سران سیاسی این کشور خواست که دولت جدیدی را تشکیل دهند که نیازهای واقعی عراقی ها را برآورده کند.