خرمای کشاورزان مقروض بمی در چنگال دلالان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نخلداران شرق استان کرمان به عنوان قطب تولید خرمای مضافتی کشور پس از گرمای هوا و آفت زنجره خرما هم اکنون گرفتار واسطه ها و دلالان شده اند.

در تابستان سال جاری به دلیل گرمای بیش از اندازه هوا تنها چند روز به برداشت محصول خرما از 30 تا 100 درصد خرمای نخلستانهای فهرج، ریگان و بم روی درختان خشکید و بدون مصرف باقیماند.

این در حالی است که هم اکنون نیز باقیمانده محصول خرمای بم به دلیل فروش نرفتن در بازار مصرف در سردخانه های این شهر دپو شده است و کشاورزان بمی با مشکلات متعدد مالی مواجه شده اند به طوریکه برخی مسئولان محلی نسبت به بروز مشکلات اجتماعی پس از این ضربه اقتصادی شدید به کشاورزان منطقه هشدار داده اند.

کشاورزان چاره ای جز فروش محصول به دلالان ندارند

در این میان خسارت دیدگان واقعی کشاورزان خرده پایی هستند که در طول سال تنها چشم به راه برداشت محصول و فروش آن در بازار بودند که بتوانند سالی را سپری کنند اما هم اکنون پس از خسارت بسیار شدید به محصول سال جاری خرمای باقیمانده توسط سود جویان با قیمتی بسیار نازل خریداری می شود و کشاورزان نیز برای گذران زندگی خود چاره ای جز فروش خرما به نصف قیمت سال گذشته به واسطه ها ندارند.

این در شرایطی است که نهاده های کشاورزی برای تولید محصول خرما در سال جاری برای تولید نسبت به سال قبل افزایش قیمت یافته بود و کشاورزان با این وضعیت با چالش شدید اقتصادی مواجه هستند به طوریکه بسیاری از کشاورزان هنوز مقروض نهاده های سال گذشته هستند.

عدم پوشش بیمه کشاورزی به دلیل نرخ بالای بیمه، گرمای شدید هوا، عدم بسته بندی خرما، نبود بازاریابی منسجم، عدم وجود شرکتهای تعاونی کشاورزان، عدم هشدارهای لازم توسط کارشناسان کشاورزی در فصل تابستان برای جلوگیری از خسارت زدگی و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، امروز کشاورزان شرق کرمان را به مقروضانی تبدیل کرده است که هم اکنون در چنگال دلالان گرفتار شده اند.

خرمای بم با قیمت بالا در شمال کشور فروخته می شود

دلالان درحالی محصول خرمای بم را با قیمت بسیار پائین به صورت چکی خریداری می کنند که همین خرما را با قیمت بسیار بالا در استانهای شمالی کشور به صورت نقد به خریدار عرضه می کنند.

مشکلات کشاورزان بمی در حالی ادامه دارد که پیگیریهای مسئولان در حد تشکیل جلسه و سفر مسئولان وزرات خانه به منطقه و ابراز هم دردی محدود شده است و عملا راهکار مناسبی برای رهایی کشاورزان از مشکلات اقتصادی اندیشیده نشده است و سرمایه باقیمانده کشاورزان نیز توسط دلالان به تاراج می رود.

80 درصد محصول سال جاری دپو شده است

عامل توسعه خوشه صنعتی خرما در بم در این خصوص گفت: بالغ بر 70 تا 80 درصد خرمای شهرستان بم که شامل محصول خرمای سال جاری می شود هم اکنون در سردخانه های بم دپو شده و این مسئله باعث نگرانی باغداران بمی و حتی برخی مسئولان دولتی شده است.

مقداد تکلوزاده خاطرنشان کرد: انبار شدن گسترده خرما باعث شده است قیمت خرما در سطح منطقه دچار افت بسیار شدید شود.

وی ادامه داد:‌ با این وجود هم اکنون واسطه ها و دلالان در بازار خرمای بم فعال هستند و با قیمت بسیار نازل در حال خرید خرما از کشاورزان هستند و در نهایت همین خرما را با قیمت بسیار بالا در استانهای شمالی کشور به فروش می رسانند.

قیمت خرما به نصف کاهش یافته است

تکلوزاده خاطرنشان کرد: قیمت خرید در سال جاری نصف قیمت سال گذشته است و کشاورزان با ضرر بسیار بالایی مواجه شده اند و سود زحمات یک ساله آنها هم اکنون به جیب دلالان می رود.

وی گفت: در حقیقت خرما با قیمت بسیار کم و کیفیت بسیار بالا توسط واسطه ها در حال خرید است و در نهایت با قیمت بسیار بالا به دست مصرف کننده نهایی می رسد.

عامل خوشه صنعتی خرما در بم اضافه کرد:‌ در اکثر مواقع هم این خرما توسط دلالان به صورت چکی خریده می شود که تردید وجود دارد که این دلالان اقدام به اجرای تعهدات خود در قبال چکها کنند.