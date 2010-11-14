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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۰

بادامچیان در گفتگو با مهر: ایده غربالگری در اصولگرایان نادرست است/ میدان برای سلایق باز باشد

بادامچیان در گفتگو با مهر: ایده غربالگری در اصولگرایان نادرست است/ میدان برای سلایق باز باشد

عضو اصولگرای مجلس ایده مطرح شده از سوی برخی چهره های اصولگرا مبنی بر ضرورت غربالگری در اصولگرایان را رد کرد و با تاکید بر اینکه سرنوشت اشخاص و جریانات و تشکل ها را نمی توان به دست افراد سپرد ، گفت : باید میدان را برای طرح سلایق مختلف باز بگذاریم.

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص ایده مطرح شده از سوی برخی چهره های اصولگرا مبنی بر لزوم غربالگری در بین اصولگرایان و بازنگری در این جریان با هدف خالص سازی اظهار داشت : بحث بازنگری و بازسازی انقلابی در قرآن هم آمده اما باید دید که کار بازسازی و بازنگری توسط چه کسی انجام شود، این خداست که انسانها را امتحان می کند تا مشخص شود که چه کسانی کاذب و چه کسانی صادق هستند.

وی گفت: یک مسلمان نمی تواند مسلمان دیگر را بازسازی انقلابی کند و مدعی شود که من انقلابی و اصولگرای واقعی هستم و دیگری چنین خصوصیتی ندارد. آنچه امروز در این باره می شنویم اظهار نظرهای شخصی است. سرنوشت اشخاص و جریانات و تشکل ها را نمی توان به دست افراد مشخص سپرد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: شاید اصل مطلب حرف درستی باشد اما به تعریف ما از اصولگرایی باز می گردد شاید باید تعاریف را طبق چارچوب درست بازسازی کنیم اما نمی توان شخص بنده و یا دیگری را شاخص قرار داد.

این عضو اصولگرای مجلس با بیان اینکه اختلافی که ناشی از لجاجت و درگیری و منافع شخصی و جناحی باشد، مذموم است و اسلام هم آن را نفی می کند گفت : اما اختلاف در دیدگاه و نظر بین اصولگرایان طبیعی است و آهنگ ولایت است که حرف نهایی را می زند.

بادامچیان گفت: من معتقدم بازتعریف اصولگرایی در جهت تکامل و رشد همه اصولگرایان مفید است.

وی گفت: بهتر است میدان را باز بگذاریم تا سلایق مختلف در آن مطرح شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما نیازی به غربالگری در بین اصولگرایان نداریم و نیاز نداریم فردی را کنار بگذاریم اگر شخصی در بین اصولگرایان مغایر اصول رفتار کند خود به خود کنار گذاشته می شود، نمی توان به صرف وجود اختلاف در دیدگاه افراد را کنار گذاشت.

کد مطلب 1191286

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