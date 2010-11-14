6 درصد جمعیت کشور مبتلا به دیابت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی شامگاه شنبه در ششمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی اظهار داشت : با توجه به زندگی ماشینی، شیوع دیابت در کشور در حال گسترش است.

وی افزود: مقدمه دیابت نداشتن تحرک، زندگی ماشینی و غذای نا سالم است.

عرضه بی رویه قلیان در سفره خانه های سنتی

وی با اشاره به اینکه قلیان در سفره خانه های سنتی به صورت بی رویه عرضه می شود تصریح کرد: این پدیده نیاز به توجه جدی دارد.

ناصحی با بیان اینکه سه هز ر و 631 قلیان در بابل و هزار و 825 قلیان در بابلسر جمع آوری شد یادآور شد: حوزه فرمانداری ساری همکاری خوبی با دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه نداشته و در حوزه جمع آوری قلیان ها توفیقی نداشتیم.

وی خاطرنشان کرد: قشر جوان ما صید سفره خانه های سنتی هستند.

ایجاد مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در مازندران ضرورت است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: فیلترهای خوبی در بخش های مختلف نداریم و این از معضلات استان است.

حسین جلاهی گفت: ایجاد مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در مازندران برای پیشگیری و ارائه مشاوره های لازم یک ضرورت است.

وی یادآور شد: استاندار مازندران در نامه ای از معاون رئیس جمهور درخواست ایجاد مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در مازندران داشت و و در دور سوم سفر، جزو مصوبات استانی خواهد بود.

جلاهی در رابطه با امنیت مواد غذایی گفت: اگر قرار است مواد غذایی از مرزها وارد کشور شوند باید فیلتر مناسبی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در مواد غذایی تولید داخل که با نظارت خودمان است مشکل داریم و مواد غذایی وارداتی یا قاچاق هم با تمامی فیلترها ممکن است با موانع و یا آسیب هایی روبه رو باشند.

جلاهی گفت: از جمله مواردی که بازرسان استان با آن مشکل دارند مسئله مواد غذایی قاچاق است که وارد کشور می شود.

وی با بیان این 32 تن مواد غذایی در سال 88 و 9 تن مواد غذایی در شش ماه نخست سال جاری معدوم شد تصریح کرد: این مسئله باعث لطمه به اقتصاد کشور است.



معاون بهداشتی دانشگاه عوم پزشکی مازندران افزود: حساسیت شهرداران و بخشداران به عرضه مواد غذایی به صورت نامطلوب است و باید توجه بیشتری به نحوه توزیع مواد غذایی باشند چراکه در شان مردم نیست.