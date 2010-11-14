سالیانه دو هزار پیوند کلیه در ایران انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد عقیقی به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی اظهار داشت: در سال گذشته دو هزار و 142 مورد پیوند کلیه داشتیم که 401 مورد آن از اهداکنندگان مرگ مغزی و یک هزار و 701 مورد از اهداکنندگان زنده صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 19 هزار نفر دیالیز می‌شوند، افزود: از این آمار حدود 17 هزار و 800 نفر دیالیز خونی و 120 نفر هم دیالیز صفاقی می‌شوند.

رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بهترین کار برای مقابله با بیماریهای کلیوی، شناسایی اولیه بیماران است. زیرا اگر این افراد در ابتدا شناسایی نشوند در مراحل پیشرفته ‌تری قرار می‌گیرند که به دیالیز و نهایتا پیوند کلیه می‌انجامد.

وی ادامه داد: به همین منظور از دو سال پیش طرحی را به صورت پایلوت در زمینه پیشگیری انجام دادیم که هدف اصلی این طرح، ارائه مراقبتهای پیشگیرانه به آحاد مردم در زمینه بیماریهای کلیوی است.