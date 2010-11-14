اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نایب قهرمانی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: قبل از هر چیزی به منصور ابراهیم زاده، مجید صالح و گروهش تبریک می‌گویم، زیرا آنها در این مدت کار بزرگی را انجام داده و افتخار ارزشمندی را برای فوتبال ایران در آسیا رقم زدند.

وی با بیان اینکه افتخار می‌کند ابراهیم زاده از جامعه مدرسان در بخش مربیگری چنین افتخار بزرگی را برای فوتبال ایران رقم زد، افزود: این نایب قهرمانی چیزی از ارزش‌های تیم ذوب آهن اصفهان کم نمی‌کند. این تیم با توجه به حذف کردن تیم‌های متمول و قدرتمند آسیایی، شایستگی و شخصیت قهرمانی در آسیا را داشت اما این نایب قهرمانی هم بسیار ارزشمند است.

مدرس AFC اضافه کرد: ذوب آهن در این مدت سبکی جدید را در فوتبال ایران پایه‌گذاری کرد، سبکی رایج در فوتبال اروپا که آن را با نام "تدارک‌تدریجی‌حمله" می‌شناسند. این تیم در بازی‌های داخلی و آسیایی با این سبک تاکتیکش را به حریف تحمیل می‌‌کرد. آنها در مسابقات توپ را در کنترل خود داشتند و وقتی توپ را در اختیار داشته باشید، حریف در کنترل و تابع شما می‌شود و با استفاده از نفرات سرعتی در حمله به راحتی هر دفاعی را از هم می‌پاشیدند.

وی با تاکید بر اینکه ذوب‌آهن به زیبایی با استفاده از این تاکتیک فینالیست شد، خاطرنشان کرد: یقینا دو تیم هم قدرت فینالیست می‌شوند و در چنین مسابقه‌ای تنها راه پیروزی استفاده صحیح از ضربات ایستگاهی است زیرا در جریان بازی کمتر تیم‌ها اشتباه کرده و گل‌زدن سخت می‌شود. البته بازیکنان ذوب آهن در این دیدار در زمان نواخته شدن این ضربات تمرکز لازم را نداشتند و مانند گل نخست سئونگنام در دفع این حملات با دستپاچگی عمل کردند.

"اگر بازیکنان ذوب آهن تمرکزشان را از دست نمی‌دادند، می‌توانستند شکست را با پیروزی عوض کنند." پورنعمت با اشاره به این موضوع تصریح کرد: تفاوت فوتبال ما با فوتبال حرفه‌ای شرق آسیا در چنین دیدارهایی مشخص می‌شود. بازیکنان تیم سئونگنام در این بازی تمرکز بیشتری داشتند که ماحصل تجربه آنها به خاطر حضور در چنین مسابقاتی است و با تکیه بر همین تجربه در این دیدار پیروز شدند اما بازیکنان ما با استرس بیشتری بازی را پیگیری می‌کردند.

وی اضافه کرد: بازیکنان تیم سئونگنام به خوبی از سبک بازی ذوب آهن شناخت داشتند، حتی آنها می‌دانستند مدافعان ذوب آهن در دفاع ترکیبی جا می‌مانند به همین دلیل با چندین بار توانستند با عبور از خط دفاع ذوب آهن با دروازه‌بان این تیم تک به تک شوند که در این بین بازیکن کلمبیایی این تیم مدافعان ذوب آهن را بسیار اذیت کرد.

مدرس AFC در پایان گفت: حضور یک تیم ایرانی در فینال لیگ قهرمانان آسیا اتفاق بسیار خوبی برای فوتبال باشگاهی ایران است زیرا توانستیم قدرتمان را به فوتبال آسیا تحمیل کنیم. از این به بعد تیم‌های آسیایی با ذهنیت قدرت تیمی مانند ذوب آهن برابر تیم‌های ایرانی به میدان می‌آیند و شاید خود را هم از پیش باخته بدانند. امروز نباید عقب نشینی کنیم و باید با حفظ این شخصیت قهرمانی که بدست آورده‌ایم، از تجربیات این شکست برای موفقیت تیم‌های ایرانی در فصل آینده تلاش کنیم.

دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که عصر روز شنبه بین تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کره جنوبی برگزار شد، با پیروزی 3 بر یک و قهرمانی تیم کره‌ای در این مسابقات همراه شد.