پهلوانان کشتی لوچوی مازندران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، در پایان مسابقات مسابقات کشتی لوچو با عنوان جام پهلوان "‌ اسکندر داورزاد " از کشتی گیران فقید مازندرانی که در روستای قلیان ‌کلای آمل برگزارشد، با قهرمانی محمدقاسم زاده از شهرستان فریدونکنار و انتخاب این لوچوکار به عنوان سرپهلوان این جام به کار خود پایان داد.

در این رقابتها مجتبی حسینی، میثم فیروزپور، کامران کربلایی زاده، صابر اسماعیل پور، شیدالله احمدپناه، عارف رویایی، امیرحسین حسینی ومهدی ابراهیمی" همه از آمل و " سعید براری " از بابل به عنوان پهلوانان این جام معرفی شدند.

رئیس هیئت روستایی و عشایر شهرستان آمل شامگاه شنبه در این مراسم گفت: سومین دوره رقابت‌های کشتی لوچو در شهرستان آمل با عنوان گرامیداشت جام پهلوان " اسکندر داورزاد" از کشتی گیران فقید مازندرانی در روستای محل زادگاه این پهلوان برگزار شد.

شجاع برفره افزود: در رقابت ها 30 کشتی‌گیر لوچوکاراز شهرهای آمل ، بابل، فریدونکنار، محمودآباد، سرخرود، بندپی ودابودشت یک روز با هم رقابت کردند.

وی افزود: این رقابت ها در سه وزن 60 تا 70 ، 70 تا 80 و 90 تا 100 کیلو گرم برگزار شد.

رئیس هیئت روستایی و عشایر آمل تصریح کرد: به سرپهلوان ، پهلوان و تنگله این جام به ترتیب گوسفند، پتو و لباس ورزشی به عنوان جایزه اهدا شد.

برفره خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها با همکاری هیئت روستایی و عشایر شهرستان آمل و شورا ودهیاری روستا قلیان کلا آمل برگزار شد.

حضور امامعلی حبیبی از اسطوره های کشتی مازندران و دارنده چندین نشان المپیک و جهان و قاسم رضایی نفرسوم مسابقات جهانی آذربایجان در سال 2006 باعث افزایش کیفی این مسابقات و حضور بیشتر تماشاچیان شده بود.