زوجهای کرجی در جشنواره پیوند ایرانی عقد نمادین کردند

سعید نیکنام پیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با بیان اینکه " جشنواره پیوند ایرانی " ازامروزآغاز و تا پنجم آذرماه سالجاری ادامه می یابد، افزود: زوجهای جوان و علاقمندی که تا روز افتتاحیه این جشنواره اقدام به ثبت عقد رسمی خود نکرده بودند در قرعه کشی برنامه حضور در آیین عقدکنان نمادین شرکت داده شدند.
ماه عسل زوجهای شرکت کننده در جشنواره پیوند ایرانی
نیکنام با اشاره به استقبال گسترده شهروندان و زوجهای جوان از اولین جشنواره پیوند ایرانی بر پا شده در اردیبهشت ماه سالجاری از شرکت هتلها، مراکز اقامتی، آژانسهای مسافرتی و هواپیمایی در دومین جشنواره پیوند ایرانی خبرداد و افزود: این مراکز با هدف ایجاد زمینه های مطلوت خدمات مسافرتی و تسهیل در امر مسافرت ماه عسل زوجین دراین نمایشگاه شرکت کرده اند.
وی برپایی این جشنواره را عامل مهمی جهت تعامل بین صنوف فعال مرتبط با سنت حسنه ازدواج و ایجاد رفاقت و رقابت سالم بین این قشر ذکر و عنوان کرد: حضور صنوف معتبر و ماهر کمتر شناخته شده در کنار صنوف شاخص شناخته شده از اهداف مهم برگزاری این جشنواره است.
نیکنام اظهارداشت: برپایی این نمایشگاه نقش به سزایی در آشکار کردن توانمندیهای واحدهای گردشگری، صنایع دستی و سوغات سراسر کشور ایفا می کند.
این مسئول، سالنهای زیبایی، آتلینه های عکاسی، خدمات تشریفات مجالس، مزون لباس عروس و داماد همچنین مراکز فروش جهیزیه عروس، مبلمان و لوازم منزل، آیینه و شمعدان و صنایع دستی را از جمله اصناف مرتبط با امر مقدس ازدواج خواند و با اشاره به مشارکت این قشر در جشنواره پیوند ایرانی تاکید کرد: اصناف در این جشنواره با داشتن مجوز و پروانه رسمی کسب از اتحادیه های متبوع ذیربط در جشنواره حضور یافته اند.
نیکنام در ادامه با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش هزینه های سنگین ازدواج این مهم را مبنا و اساس شکل گیری جشنوار پیوند عنوان کرد و گفت: این امر با برقراری ارتباط مستقیم بین شهروندان و صنوف در غالب عرضه مستقیم خدمات محقق می شود.
وی تصریح کرد: کلیه صنوف شرکت کننده دراین جشنواره خدمات مربوط به برگزاری مراسم ازدواج را با 15 الی 25 درصد تخفیف ارائه می دهند.
تخفیفهای ارائه شده در نمایشگاه واقعی است
دبیر دومین جشنواره فرهنگی پیوند ایرانی با اذعان بر واقعی بودن درصد تخفیفهای ارائه شده در این نمایشگاه، افزود: بازرسی و نظارتهای صورتگرفته بر فهرست صنوف پیش از برگزاری جشنواره مصداقی برای اطمینان شهروندان مبنی بر واقعی بودن تخفیفهای ارائه شده در محل نمایشگاه است.
نیکنام عنوان کرد: قیمتهای بدون تخفیف داخل نمایشگاه با قیمتهای ارائه شده این صنوف در محل اصلی کار خود خارج از نمایشگاه یکسان است.
