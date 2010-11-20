زوجهای کرجی در جشنواره پیوند ایرانی عقد نمادین کردند

سعید نیکنام پیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با بیان اینکه " جشنواره پیوند ایرانی " ازامروزآغاز و تا پنجم آذرماه سالجاری ادامه می یابد، افزود: زوجهای جوان و علاقمندی که تا روز افتتاحیه این جشنواره اقدام به ثبت عقد رسمی خود نکرده بودند در قرعه کشی برنامه حضور در آیین عقدکنان نمادین شرکت داده شدند.

ماه عسل زوجهای شرکت کننده در جشنواره پیوند ایرانی

نیکنام با اشاره به استقبال گسترده شهروندان و زوجهای جوان از اولین جشنواره پیوند ایرانی بر پا شده در اردیبهشت ماه سالجاری از شرکت هتلها، مراکز اقامتی، آژانسهای مسافرتی و هواپیمایی در دومین جشنواره پیوند ایرانی خبرداد و افزود: این مراکز با هدف ایجاد زمینه های مطلوت خدمات مسافرتی و تسهیل در امر مسافرت ماه عسل زوجین دراین نمایشگاه شرکت کرده اند.

وی برپایی این جشنواره را عامل مهمی جهت تعامل بین صنوف فعال مرتبط با سنت حسنه ازدواج و ایجاد رفاقت و رقابت سالم بین این قشر ذکر و عنوان کرد: حضور صنوف معتبر و ماهر کمتر شناخته شده در کنار صنوف شاخص شناخته شده از اهداف مهم برگزاری این جشنواره است.

نیکنام اظهارداشت: برپایی این نمایشگاه نقش به سزایی در آشکار کردن توانمندیهای واحدهای گردشگری، صنایع دستی و سوغات سراسر کشور ایفا می کند.

این مسئول، سالنهای زیبایی، آتلینه های عکاسی، خدمات تشریفات مجالس، مزون لباس عروس و داماد همچنین مراکز فروش جهیزیه عروس، مبلمان و لوازم منزل، آیینه و شمعدان و صنایع دستی را از جمله اصناف مرتبط با امر مقدس ازدواج خواند و با اشاره به مشارکت این قشر در جشنواره پیوند ایرانی تاکید کرد: اصناف در این جشنواره با داشتن مجوز و پروانه رسمی کسب از اتحادیه های متبوع ذیربط در جشنواره حضور یافته اند.

نیکنام در ادامه با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش هزینه های سنگین ازدواج این مهم را مبنا و اساس شکل گیری جشنوار پیوند عنوان کرد و گفت: این امر با برقراری ارتباط مستقیم بین شهروندان و صنوف در غالب عرضه مستقیم خدمات محقق می شود.

وی تصریح کرد: کلیه صنوف شرکت کننده دراین جشنواره خدمات مربوط به برگزاری مراسم ازدواج را با 15 الی 25 درصد تخفیف ارائه می دهند.

تخفیفهای ارائه شده در نمایشگاه واقعی است

دبیر دومین جشنواره فرهنگی پیوند ایرانی با اذعان بر واقعی بودن درصد تخفیفهای ارائه شده در این نمایشگاه، افزود: بازرسی و نظارتهای صورتگرفته بر فهرست صنوف پیش از برگزاری جشنواره مصداقی برای اطمینان شهروندان مبنی بر واقعی بودن تخفیفهای ارائه شده در محل نمایشگاه است.

نیکنام عنوان کرد: قیمتهای بدون تخفیف داخل نمایشگاه با قیمتهای ارائه شده این صنوف در محل اصلی کار خود خارج از نمایشگاه یکسان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان مشکلات ومعضلات موجود در خصوص برپایی نمایشگاههای مختلف درکرج، نبود محل دائمی برگزاری نمایشگاه همچنین عدم مدیریت متمرکز دراین کلانشهر را عامل اصلی بروز این مشکلات ذکر و بر تعامل بیش از پیش دستگاه های ذیربط به منظور رفع این معضل تاکید کرد.

نیکنام اظهار امیدواری کرد: با همکاری دستگاه های مربوط از سالهای آینده شاهد تمرکز در مدیریت و ایجاد محل دائمی نمایشگاه های متنوع در استان البرز باشیم.

این مسئول تعداد غرفه های موجو در دومین نمایشگاه پیوند ایرانی را 204 غرفه عنوان کرد و افزود: این تعداد غرفه که در مساحت چهار هزار متر مربعی محل موقت برگزاری نمایشگاه های استان البرز واقع در ضلع جنوب غربی میدان امام خمینی (ره) در منطقه گلشهر ویلا ایجاد شده است در اختیار بیش از 70 واحد صنفی قرار دارد.

نیکنام یادآور شد: به منظور تسهیل در امر توقف خودروی بازدیدکنندگان، فضایی به مساحت پنج هزار متر مربع در محل نمایشگاه مهیا شده است.

وی ساعات بازدید از این نمایشگاه را 11 الی 21 طی روزهای بیست ونهم آبانماه جاری لغایت پنجم آذرماه سالجاری اعلام و خاطرنشان کرد: بازدید از این نمایشگاه برای عموم رایگان است.

دبیر جشنواره پیوند ایرانی از حضور مدیران و مسئولان ارشد استان البرز و کلانشهر کرج در ایین افتتاح این جشنواره خبرداد و خاطرنشان کرد: استانداری البرز، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان، شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج، معاونت فرهنگی ، اجتماعی شهرداری کرج و مجامع امور صنفی این شهرستان از جمله حامیان برگزاری دومین جشنواره پیوند ایرانی در کرج می باشند.

اولین نمایشگاه پیوند ایرانی اردیبهشت ماه سالجاری توسط مرکز همایشها و نمایشگاه های شرکت تعاونی مهر ایرانیان نیکنام و با مشارکت مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کرج، معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرج، اداره تعاون و اطاق تعاون شهرستان کرج، موسسه فرهنگی هنری سپهر ماه و مهر همچنین اتحادیه های صنفی مرتبط با ازدواج و با رضایتمندی بالای شهروندان برگزار شد.