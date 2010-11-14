6000 هزار جوینده کار در کاریابیهای کردستان ثبت نام کردند

رامین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی 17 موسسه کاریابی غیردولتی استان کردستان، در سال جاری تعداد شش هزار و 13 نفر در این کاریابی ها ثبت نام کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: از میان این تعداد افراد ثبت نام شده، آمار بکار گمارده شدگان هزار و 416 نفر و معرفی شدگان به فرصت های شغلی از قبیل مراکز فنی حرفه ای و ماده 103را سه هزار و 648 نفر است.
مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان در خصوص مهارت جویندگان کار بیان داشت: متاسفانه یکی از معضلات جویندگان کار در استان فقدان مهارت لازم است به طوریکه بیشتر ثبت نام کنندگان از مهارت لازم برای اشتغال در یکی ازصنایع و شرکت های فنی برخوردار نیستند که باید با اطلاع رسانی بهتر زمینه را برای حضور این افراد در آموزش های فنی و حرفه ای فراهم کرد.
اسدی با اشاره به تعهد استان کردستان در راستای ایجاد اشتغال در سال 89، افزود: سهم اشتغال ایجاد شده در استان کردستان در سال جاری 20 هزار فرصت شغلی است که با توجه به برگزاری منظم جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و مشارکت فعال و بسیار خوب دستگاه های دولتی مرتبط با موضوع تاکنون بیش از 73 درصد این امر تحقق پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه بحث اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های نظام و مسئولان است، گفت: اگرمشکل اشتغال جوانان درسطح جامعه حل شود مسائل دیگری همچون ناهنجاریهای اجتماعی، بزه کاریها، بالا رفتن سن ازدواج و .... نیز به راحتی حل خواهد شد.
مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان در پایان افزود: همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمانهای دولتی برای ایجاد اشتغال پایدار در استان امری لازم و ضروری است.
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