6000 هزار جوینده کار در کاریابیهای کردستان ثبت نام کردند

رامین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی 17 موسسه کاریابی غیردولتی استان کردستان، در سال جاری تعداد شش هزار و 13 نفر در این کاریابی ها ثبت نام کرده اند .

وی خاطرنشان کرد: از میان این تعداد افراد ثبت نام شده، آمار بکار گمارده شدگان هزار و 416 نفر و معرفی شدگان به فرصت های شغلی از قبیل مراکز فنی حرفه ای و ماده 103را سه هزار و 648 نفر است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان در خصوص مهارت جویندگان کار بیان داشت: متاسفانه یکی از معضلات جویندگان کار در استان فقدان مهارت لازم است به طوریکه بیشتر ثبت نام کنندگان از مهارت لازم برای اشتغال در یکی ازصنایع و شرکت های فنی برخوردار نیستند که باید با اطلاع رسانی بهتر زمینه را برای حضور این افراد در آموزش های فنی و حرفه ای فراهم کرد.

اسدی با اشاره به تعهد استان کردستان در راستای ایجاد اشتغال در سال 89، افزود: سهم اشتغال ایجاد شده در استان کردستان در سال جاری 20 هزار فرصت شغلی است که با توجه به برگزاری منظم جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و مشارکت فعال و بسیار خوب دستگاه های دولتی مرتبط با موضوع تاکنون بیش از 73 درصد این امر تحقق پیدا کرده است .

وی با اشاره به اینکه بحث اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های نظام و مسئولان است، گفت: اگرمشکل اشتغال جوانان درسطح جامعه حل شود مسائل دیگری همچون ناهنجاریهای اجتماعی، بزه کاریها، بالا رفتن سن ازدواج و .... نیز به راحتی حل خواهد شد .

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان در پایان افزود: همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمانهای دولتی برای ایجاد اشتغال پایدار در استان امری لازم و ضروری است.