همه چيز براي بازي فردا آماده است

حسين خيمه كبود مديركل حراست ورزشگاه آزادي درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: تمام تلاش پرسنل زحمتكش حراست ورزشگاه آزادي آماده نمودن شرايط برگزاري اين مسابقه بوده وبا تلاشهاي شبانه روزي آماده ايم تا اين مسابقه برگزارشود.

وي افزود: با هماهنگي بعمل آمده با نيروي انتظامي قراراست نيروهاي تحت امراين نهاد ازامشب كنترل ورزشگاه را برعهده گرفته وبا هماهنگي با حراست سازمان درخصوص كنترل ورزشگاه اقدامات لازم را صورت دهند. درهنگام ورود وخروج تماشاگران نيزطبق هماهنگيهاي به عمل آمده نهايت دقت ووسواس انجام خواهد گرفت تا ازورود هرگونه مواد محترقه وآتش زا به ورزشگاه جلوگيري شده تا شاهد حوادثي كه درگذشته دراين ورزشگاه روي داده نباشيم.

خيمه كبود درخصوص مشكلاتي كه ازگذشته درهنگام استفاده تماشاگران ازاتوبوسهاي شركت واحد داشتند، اظهارداشت: اين مساله بيشتردرمورد تماشاگراني بود كه ازسمت غرب تهران وبويژه كرج به ورزشگاه مي آمدند ومشكلاتي درهنگام خروج از ورزشگاه با آن مواجه بودند، اما با هماهنگي بعمل آمده با اتوبوسراني شهرستانهاي اطراف تهران وانتقال اتوبوسهاي آنها به سمت درغربي ورزشگاه اين مشكل نيزحل شده تا ديگرشاهد بروزچنين مشكلاتي نباشيم.

مديركل حراست ورزشگاه آزادي درمورد نحوه ورود ميهمانان به ورزشگاه خاطرنشان كرد: براي ميهمانان ويژه اين ديدار كارتهاي مخصوص صادرشده وقراراست آنها درمحلهاي مشخص مستقرشوند. دراين خصوص آلمانها دردرخواستي كه پيش از اين به فدراسيون فوتبال ارايه كرده بودند، خواستاراستقرار750 ميهمان بودند كه اقدامات لازم براي حضورآنها فراهم شده وبراي سايرميهمانان نيزتدابيرلازم انديشيده شده تا بتوانيم با كمترين مشكل اين مسابقه را به سرانجام برسانيم.