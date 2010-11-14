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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۳

"رونالدو" کورینتیانس را صدرنشین فوتبال برزیل کرد

"رونالدو" کورینتیانس را صدرنشین فوتبال برزیل کرد

رونالدو با گلی که در دیدار مقابل کروزیرو به ثمر رساند تیم کورینتیانس را به صدر جدول رده بندی رقابت های فوتبال برزیل رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال کورینتیانس دیشب در دیدار حساس مقابل کروزیرو موفق شد با گل دقیقه 87 رونالدو به برتری رسیده و صدرنشین رقابت های لیگ برزیل شود.

کورینتیانس در فاصله سه هفته مانده به پایان بازی های لیگ برزیل با 63 امتیاز در صدر جدول این رقابت ها قرار دارد. رونالدو که از روی نقطه پنالتی موفق به گشودن دروازه کروزیرو شده بود در پاسخ به انتقادات تیم حریف در خصوص مشکوک بودن پنالتی گفت: من توپ را با سینه کنترل کردم اما از پشت به روی من خطا شد با این حال نمی دانم چرا در این خصوص شک و تردید وجود دارد.

کد مطلب 1191323

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