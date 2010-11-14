قایق های بادبانی ایران در مکان دوم و هفتم دور اول ایستادند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، مرحله اول از رقابت‌های قایقرانی بادبانی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو در قایق اپتمیست زنان و مردان امروز یکشنبه برگزار شد که در پایان کیوان حسن زاده در بخش مردان در گروه خود بعد از قایقرانی از سنگاپور در رده دوم ایستاد. در این ماده 11 ورزشکار به رقابت می پردازند.

در همین قایق و در بخش زنان فاطمه جعفری در بین 9 شرکت کننده در رده هفتم ایستاد. رقابت‌های قایقرانی بادبانی اپتمیست بازیهای آسیایی در 12 مرحله دنبال می شود که جمع امتیازات قایقرانان رده بندی نهایی آن ها را مشخص خواهد کرد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.