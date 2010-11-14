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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

مسافر آستانه:

300 گروه خارجی خواهان حضور در جشنواره تئاتر فجر هستند

300 گروه خارجی خواهان حضور در جشنواره تئاتر فجر هستند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز هنرهای نمایشی کشور گفت: تاکنون بش از 300 تقاضا از سوی گروه های خارجی برای شرکت در بیست و نهمین جشنواره تئاتر فجر به این مرکز رسیده است.

حسین مسافر آستانه در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این تقاضاها از بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، ترکیه، یونان، هند، کانادا و چندین کشور دیگر است.

وی بیان کرد: در جشنواره امسال تئاتر فجر برای دعوت از گروههای خارجی بنا را بر کیفیت گذاشته ایم و نمی خواهیم به هر ترتیبی گروههای درجه سه و چهار اروپایی را دعوت و تنها به آمار کمی خود افتخار کنیم.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی کشور اظهار داشت: می خواهیم آثاری را برای جشنواره دعوت کنیم که فایده آموزشی و اجرایی برای جامعه تئاتری و مخاطبین ما داشته باشد.

وی افزود: بر این اساس امسال تعداد و سقفی برای گروههای خارجی مشخص نکرده ایم و هر کاری که از نظر شورای کارشناسی انتخاب آثار فجر با کیفیت برتر مورد تائید قرار گیرد از آن دعوت  به عمل می آید.

مسافر آستانه تصریح کرد: با این حال تعداد تقاضاها بسیار بالاست و قطعا انتخاب ما انتخاب سخت گیرانه ای برای حضور تئاتر های خارجی در این دوره از جشنواره تئاتر فجر خواهد بود.        

  

کد مطلب 1191325

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