کانون پرورش فکری باید آثار مخرب برنامه های اینترنتی را کاهش دهد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی عصر شنبه در مراسم گشایش شانزدهمین جشنواره فرهنگی هنری یک هفته با کانون در همدان با بیان اینکه هجمه های دشمنان افزایش یافته است، افزود: با برنامه ریزی مناسب باید از آثار مخرب استفاده های نابجا از برنامه های اینترنتی جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه کودک موجب رشد استعدادهای کودکان می شود، گفت: نهادهای فرهنگی باید به قشر کودک و نوجوان نگاه ویژه داشته باشند.

فامیل کریمی ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره هایی باید غنی از مطالب فرهنگی هنری باشد و هدف گذاری و جهت گذاری از نظر امکانات و روش ها باید بر مبنای توسعه فرهنگی در جهت برنامه ریزی برای کودک و نوجوان باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با تاکید بر اینکه برگزاری این نوع جشنواره ها باید سندی مشخص در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، گفت: در حال حاضر بیشترین آسیب در حوزه کودکان و نوجوانان است.

فامیل کریمی خواستار برقراری ارتباط بیشتر والدین با متولیان فرهنگی کانون پرورش فکری شد و اظهار داشت: متولیان فرهنگی در بخش هدف گذاری و پرورش فکری باید نگاه جدی به کودکان داشته باشند و از برنامه های کانون پرورش فکری برای شکوفایی خلاقیت کودکان بهره بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: والدین باید بدانند که مراکز کانون پرورش فکری می تواند در مسایل تربیتی برای کودکان موثر باشد و نتیجه مطلوبی برای آنها داشته باشند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان نیز در این مراسم گفت: در این جشنواره با بهره گیری از شیوه های نوین به برنامه های فرهنگی و هنری پرداخته می شود.

پرویز ابراهیمی معرفی ظرفیتهای کانون پرورش فکری به قشر کودک و نوجوان و خانواده های آنان و توجه به کیفیت برنامه ها و بهره گیری از هنر به عنوان موثرترین روش برای ارتقای سطح تربیت دینی را از مهمترین اولویتهای جشنواره یک هفته با کانون دانست.

وی اظهار داشت: در این جشنواره در هشت غرفه پویانمایی، کتابخانه سیار روستایی و پستی، فعالیتهای ادبی، سفالگری، نمایش، معرفی سرزمین و شخصیت،عرضه محصولات فرهنگی در نظر گرفته شده است.