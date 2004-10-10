المنار فاش كرد: حمايت انگليس از تشكيل دولت كردستان با اخذ ضمانت از اكراد

به گزارش خبرگزاري مهر، نشريه المنار چاپ بيت المقدس نوشت : اواخر ماه گذشته ميلادي يك هيات كرد به طور پنهاني به لندن سفر كرد و با مسئولان سياسي و امنيتي انگليس ديدارهاي متعددي انجام داد كه اغلب اين ديدارها در وزارت امور خارجه با حضور جك استراو و معاونان وي درامور خاورميانه برگزار شد.

اين هيات همچنين با توني بلرنخست وزير انگليس درحاشيه جشني كه رئيس اقليت يهوديان در انگليس ترتيب داد ديدارنمود كه در اين جشن سفير رژيم صهيونيستي در لندن نيز حضور داشت.



هيات كرد كه متشكل از مسئولان عالي رتبه محلي و مسئولان پيشمرگ(شبه نظاميان مسلح كرد) و سران دو حزب بزرگ از جمله مسعود بارزاني و جلال طالباني بود سندي را به مسئولان انگليسي تحويل داند كه در آن تمايل بالاي اكراد را به اعلان تشكيل دولت خود در شمال عراق بدون هرگونه تاخير ومخالفت اكراد با انتخابات عراق كه قرار است ژانويه برگزار شود به علت اينكه انتخابات ربطي به آنها ندارد، اعلام كرد. اين سند از ساختار و تركيبي كه سران كرد براي دولت خود كه قصد اعلان آن را دارند پرده برداشت، تركيب اين دولت شامل سفرا و استانداران بوده و پايتخت آن كركوك است ودر بعد نظامي نيزواحدهاي نظامي كه طي سال هاي اخير در اسرائيل و در منطقه كردستان تحت نظارت اين رژيم آموزش ديده اند، را شامل مي شود. اين سند ستون ها و پايه هاي اساسي دولت كرد و عوامل موفقيت وسياست خارجي و عناصر و مولفه هاي اقتصادي و سهميه نفت به علت نفت خيز بودن منطقه شمالي مشخص كرده است.



اين منبع ادامه مي دهد كه هيات كردي پس از انجام ماموريت خود به اربيل بازگشت. همچنين مقامات انگليس وعده دادند كه يك مسئول انگليسي به زودي به منطقه كردستان براي تكميل نشست هاي دوجانبه به شرطي كه تشكيل دولت كردستان تا پيش از سفر اين مسئول اعلان نشود، سفر خواهد كرد. در عمل جك استراو وزير امور خارجه انگليس به اربيل سفر كرد و مواضع كشورش را درباره مساله اكراد به مسئولان كرد ابلاغ كرد كه خلاصه آن اين است لندن از تشكيل دولت كردستان حمايت مي كند اما اين حمايت پس از برگزاري انتخابات عراق خواهد بود كما اينكه لندن از عدم مشاركت اكراد در انتخابات حمايت مي كند.



به گزارش مهر، منابع ويژه المنار فاش كردند : دولت انگليس به سران كردستان اطلاع داده است كه تركيه را وادار خواهد كرد كه با تشكيل دولت كردستان در ازاي دادن ضمانت هاي معيني كه اكراد خواهند داد، مخالفت نكند.



اين منابع فاش كردند كه كشورهايي در منطقه با تشكيل دولت كردستان مخالفت نمي كنند كه اين مي تواند آغازي براي عملي شدن طرح تجزيه عراق به دولت هاي كوچك باشد.



شايان ذكر است روابط ميان اكراد عراق و اسرائيل از پيشرفت جدي برخوردار شده است و هم اكنون ميان طرفين همكاري امنيتي و اطلاعاتي گسترده اي برقراراست كه نمونه واضح آن آموزش شبه نظاميان پيشمرگ كرد بدست افسران اسرائيلي واستقراردفاتر موساد در كردستان است ، موساد همچنين عناصر كرد را براي انجام فعاليت هاي خرابكارانه و جاسوسي در كشورهاي همسايه به نفع اسرائيل به خدمت گرفته است.

