غالب حریری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با افزایش ظرفیت مراکز SMS عید نوروز 90 مشکلی در ارسال و دریافت پیامک ها نخواهیم داشت گفت: در این طرح زیرساخت موجود مراکز SMS را روی یک سیستم جدید پیاده سازی کرده و توسعه مراکز SMS را به چهار شهر دیگر نیز در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده پیاده سازی سیستم جدید مراکز SMS تا بهمن ماه به اتمام می رسد افزود: عید نوروز مشترکان بدون هیچ دغدغه ای می توانند پیامکهای خود را ارسال کنند.

حریری با اشاره به افزایش استفاده از پیام کوتاه در میان مشترکان گفت: در سال جاری با افزایش تقاضا برای ارسال پیام کوتاه از سوی مشترکان مواجه هستیم به نحوی که ارسال پیامک از 70 میلیون در روز به ارسال روزانه 100 میلیون پیامک افزایش یافته است.

96 درصد مکالمات موفق است

معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار میزان موفقیت تماس از سیمکارتهای همراه اول را 96 درصد عنوان کرد و به مهر گفت: میانگین درصد موفقیت مکالمات در تهران 97 درصد است اما در کل کشور این عدد حدود 96 درصد عنوان شده و این به این معنی است که از هر 100 تماس انجام شده تنها حدود 3 تا 4 تماس با مشکل برقراری ارتباط مواجه می شود.

وی ادامه داد: آخرین آمار میزان قطعی حین مکالمات نیز 5/1 درصد است که استاندارد آن در دنیا حدود دو درصد اعلام شده است.

هزینه SMS های به مقصد نرسیده کسر نمی شود

حریری در مورد برخی اختلالات در شبکه SMS و عدم به مقصد رسیدن پیام های ارسالی از سوی مشترکان تاکید کرد: طبق بررسی های انجام شده در یکی از مناطق تهران بیش از 70 درصد SMS هایی که با عدم موفقیت در تماس روبرو بوده به دلیل حافظه پرگوشی مشترک است.

وی ادامه داد: پیامکهایی که به هر دلیلی در مسیر با مشکل مواجه شده و به مقصد نمی رسند در سیستم صورتحساب گیری محاسبه نمی شوند و مبلغی از این بابت از مشترک کسر نمی شود.

معاون شرکت ارتباطات سیار به مهر گفت: در صورتی که مشترکان با مواردی از قبیل کسر هزینه برای SMS های ناموفق مواجه شدند مراتب را به اداره بازرسی شرکت ارتباطات سیار و یا مرکز تماس 09990 اطلاع دهند تا کمیته بررسی اعتراضات و شکایات مردمی همراه اول آن را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که از لحاظ فنی مشکلی در این باره وجود داشته باشد هزینه دریافت شده به مشترک پرداخت می شود.

به گزارش مهر، همراه اول حدود 38 میلیون مشترک اعتباری و دائمی دارد و شمار مشترکان سیمکارتهای ایرانسل نیز حدود 15 میلیون نفر اعلام شده است. ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بیش از 70 درصد است.