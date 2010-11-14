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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

تیم ملی تنیس روی میز از دور مسابقات حذف شد

تیم ملی تنیس روی میز از دور مسابقات حذف شد

تیم ملی تنیس روی میز کشورمان نتیجه سومین دیدار خود در بخش تیمی بازی‌های آسیایی را به ژاپن واگذار کرد و از دور رقابت‎ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار تیم‎های ملی تنیس روی میز ایران و ژاپن در چارچوب روز دوم شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی امروز برگزار شد و با نتیجه صفر بر 3 به سود ژاپنی‎ها به پایان رسید.

در این دیدار نوشاد عالمیان با نتیجه صفر بر 3 متحمل شکست شد. محمدرضا اخلاق پسند و افشین نوروزی هم با نتیجه مشابه  2 بر 3 مغلوب حریفان ژاپنی خودشدند. اخلاق پسند و نوروزی در شرایطی شکست خوردند که با نتایج 2 بر یک از حریفان خود جلوتر بودند.

تیم ملی تنیس روی میز که روز گذشته در مصاف با هنگ کنگ مغلوب شده بود و دیدار با نپال را به سود خود تمام کرده بود با متحمل شدن شکست در این بازی از دور رقابت‌های تیمی کنار رفت.

ملی تنیس روی میز فردا دیدارهای خود در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی را در بخش انفرادی دنبال می‎کند.

کد مطلب 1191333

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