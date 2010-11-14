تیم ملی تنیس روی میز از دور مسابقات حذف شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار تیمهای ملی تنیس روی میز ایران و ژاپن در چارچوب روز دوم شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی امروز برگزار شد و با نتیجه صفر بر 3 به سود ژاپنیها به پایان رسید.
در این دیدار نوشاد عالمیان با نتیجه صفر بر 3 متحمل شکست شد. محمدرضا اخلاق پسند و افشین نوروزی هم با نتیجه مشابه 2 بر 3 مغلوب حریفان ژاپنی خودشدند. اخلاق پسند و نوروزی در شرایطی شکست خوردند که با نتایج 2 بر یک از حریفان خود جلوتر بودند.
تیم ملی تنیس روی میز که روز گذشته در مصاف با هنگ کنگ مغلوب شده بود و دیدار با نپال را به سود خود تمام کرده بود با متحمل شدن شکست در این بازی از دور رقابتهای تیمی کنار رفت.
ملی تنیس روی میز فردا دیدارهای خود در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی را در بخش انفرادی دنبال میکند.
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