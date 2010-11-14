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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

جرج گالوی:

آمریکا در باتلاق عراق گرفتار شده است

آمریکا در باتلاق عراق گرفتار شده است

نماینده سابق انگلیس علام کرد که آمریکا در باتلاق عراق گرفتار شده است و اگر به زودی از این کشور خارج نشود به پایان امپراطوری خود در خاورمیانه خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، جرج گالوی در گفتگو با خبرگزاری النخیل اظهار داشت: آمریکا در باتلاق عراق گرفتار شده و خروج از آن برای این کشور دشوار است.

وی گفت: آمریکا به دلیل سیاست های وحشیانه اش در خاورمیانه تا حدودی هیبت خود را از دست داده است و اگر به زودی از عراق خارج نشود به پایان امپراطوری خود در خاورمیانه به ویژه عراق خواهد رسید.

گالوی در ادامه اسناد محرمانه منتشر شده در پایگاه اینترنتی ویکی لیکس را ننگی برای دولت آمریکا و هم پیمان ذلیل آن یعنی انگلیس دانست. وی خاطرنشان کرد که این اسناد حمام خونی را که توسط مقامات آمریکا و انگیس علیه مردم بی گناه عراقی به راه افتاده بود را آشکار کرد.

سایت ویکی لیکس در تازه ترین اسناد خود در مورد جنگ عراق طبق اسناد ارتش آمریکا اعلام کرد که از زمان حمله این کشور به عراق و درفاصله سالهای 2003 تا اواخر 2009 میلادی 285 هزار عراقی کشته وزخمی شده اند که شمارافراد کشته شده بالغ بر109هزارنفراست. همچنین 63 درصد کشته ها را غیر نظامیان تشکیل می دهند.
 
گفتنی است پرونده های محرمانه ای که ویکی لیکس به آنها دست یافته بیانگر این است علیرغم اینکه نظامیان آمریکایی آمار مربوط به کشته و زخمی های عراقی را انکار می کردند ارتش اسناد مربوط به قربانیان را حفظ می کرده است.
 

کد مطلب 1191336

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