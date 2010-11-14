  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

برتری هندبالیست های ایران برابر هنگ کنگ

برتری هندبالیست های ایران برابر هنگ کنگ

تیم ملی هندبال ایران با برتری برابر هنگ کنگ به اولین پیروزی خود در دور مقدماتی بازیهای آسیایی دست یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، تیم ملی هندبال ایران در دومین روز از رقابت‌های این رشته در بازیهای آسیایی گوانجو به مصاف تیم هنگ کنگ رفت و با برتری 35 بر 13به اولین پیروزی خود دست یافت. هندبالیست های کشورمان نیمه اول این بازی را با نتیجه 15 بر 7 از سد تیم هنگ کنگ گذشت و نیمه دوم را هم با نتیجه 20 بر 6 پشت سرگذاشت.

هندبالیست های کشورمان که در گروه دوم با تیم های هنگ کنگ، بحرین، کره جنوبی و کویت قرار گرفته است سه شنبه عصر به وقت کشور میزبان در دومین دیدار خود برابر تیم بحرین مسابقه می دهد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گواگجو چین برگزار می شود.

کد مطلب 1191340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها