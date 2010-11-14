برتری هندبالیست های ایران برابر هنگ کنگ

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، تیم ملی هندبال ایران در دومین روز از رقابت‌های این رشته در بازیهای آسیایی گوانجو به مصاف تیم هنگ کنگ رفت و با برتری 35 بر 13به اولین پیروزی خود دست یافت. هندبالیست های کشورمان نیمه اول این بازی را با نتیجه 15 بر 7 از سد تیم هنگ کنگ گذشت و نیمه دوم را هم با نتیجه 20 بر 6 پشت سرگذاشت.

هندبالیست های کشورمان که در گروه دوم با تیم های هنگ کنگ، بحرین، کره جنوبی و کویت قرار گرفته است سه شنبه عصر به وقت کشور میزبان در دومین دیدار خود برابر تیم بحرین مسابقه می دهد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گواگجو چین برگزار می شود.