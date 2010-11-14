عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: مراسم نخستین سالگرد ارتحال ملکوتی عالم فرزانه و چهره ماندگار جهان اسلام حضرت آیت الله سیدمرتضی حسینی نجومی(ره) از ساعت 14و30 دقیقه با حضور علمای اعلام، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان ارشد استانی و کشوری، ارادتمندان و اقشار مختلف مردم مومن و ولایتمدار کرمانشاه در مسجد آیت‌الله العظمی بروجردی(ره) این شهر برگزار می‌شود.

وی افزود: آیت‌الله حائری شیرازی از علمای برجسته کشور سخنران این مراسم خواهد بود و ذاکران و مداحان اهل بیت(ع) و دو تن از قاریان ممتاز بین المللی نیز در این مراسم حضور خواهند یافت.

آیت الله استاد سید مرتضی نجومی ، مجتهد ، مفسر قرآن کریم و خوشنویس بلند آوازه جهان اسلام، در تاریخ 25 آبان ماه سال 88 در سن 81 سالگی در منزل مسکونیش درکرمانشاه، دارفانی را وداع گفت.