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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

24آبان ماه؛

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله نجومی(ره) در کرمانشاه برگزار می‌شود

مراسم سالگرد ارتحال آیت الله نجومی(ره) در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری مراسم سالگرد ارتحال آیت الله سیدمرتضی حسینی نجومی(ره)در روز دوشنبه، 24 آبان‌ماه در مسجد آیت‌الله بروجردی کرمانشاه خبر داد.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: مراسم نخستین سالگرد ارتحال ملکوتی عالم فرزانه و چهره ماندگار جهان اسلام حضرت آیت الله سیدمرتضی حسینی نجومی(ره) از ساعت 14و30 دقیقه با حضور علمای اعلام، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان ارشد استانی و کشوری، ارادتمندان و اقشار مختلف مردم مومن و ولایتمدار کرمانشاه در مسجد آیت‌الله العظمی بروجردی(ره) این شهر برگزار می‌شود.

وی افزود: آیت‌الله حائری شیرازی از علمای برجسته کشور سخنران این مراسم خواهد بود و ذاکران و مداحان اهل بیت(ع) و دو تن از قاریان ممتاز بین المللی نیز در این مراسم حضور خواهند یافت.

آیت الله استاد سید مرتضی نجومی ، مجتهد ، مفسر قرآن کریم و خوشنویس بلند آوازه جهان اسلام، در تاریخ 25 آبان ماه سال 88 در سن 81 سالگی در منزل مسکونیش درکرمانشاه، دارفانی را وداع گفت.

کد مطلب 1191342

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