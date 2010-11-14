تولید سیگارهای قاچاق از توتونهای سوخته در همسایگی ایران

دکتر محمدرضا مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیگارهای قاچاق توسط چند کمپانی بین المللی که انحصار سیگار دنیا را در اختیار دارند تولید می شود.

وی با اشاره ورود 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور افزود: قطعا این میزان سیگار با چمدان و ساک دستی قاچاق نمی شود.

این متخصص ریه با تاکید بر اینکه استفاده از مواد دخانی از هر نوع آن برای سلامت فرد مصرف کننده مضر و خطرناک است، گفت: سیگارهای قاچاقی که وارد کشورمان می شود به جهت استفاده از بی کیفیت ترین نوع توتون که باید سوزانده شوند و استاندارد نیستند در کشورهای همسایه تولید و با کمترین قیمت در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

مسجدی با اشاره به عوارض استعمال سیگار بر سلامت جسم و روح مصرف کنندگان مواد دخانی ادامه داد: سیگار قاچاق علاوه بر اینکه اقتصاد کشورمان را تهدید می کند به دلیل ارزان بودن قیمت باعث گرایش بیشتر برای مصرف آنها می شود.

وی افزود: توتونهایی که در سیگارهای قاچاق استفاده می شود استاندارد نیستند و مواد افزودنی آنها به مراتب خطرناک تر از توتونهای استاندارد است که توسط شرکت دخانیات استفاده می شود.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با تاکید بر تشدید اهرم مبارزه با قاچاق سیگار در کشور گفت: قطعا تا زمانی که نتوانیم از ورود سیگار قاچاق به داخل کشور جلوگیری کنیم، سایر برنامه هایی که برای کاهش مصرف مواد دخانی اجرا می کنیم ناموفق است.

اختلاف نظر وزارت بهداشت و شرکت دخانیات در مورد استفاده از تصاویر بهداشتی بر روی پاکتهای سیگار باعث شده که استفاده از تصاویر جدید فعلا معلق بماند تا تصمیم گیریها به نقطه مشترک و یکسان برسد. زیرا مدیران شرکت دخانیات با استناد به آمار و ارقامی که برخی دستگاههای نظارتی از وضعیت سیگار قاچاق در کشور تهیه کرده اند، معتقدند که روش مورد استفاده به منظور کاهش مصرف سیگار در جامعه باید تغییر کند و دستگاهی نظارتی به غیر از وزارت بهداشت عهده دار این مسئولیت باشد.

طبق آخرین پایش که توسط اداره مراقبت عوامل خطر بیماریهای وزارت بهداشت در سال 88 بین افراد 15 تا 64 سال در 30 استان کشور انجام شده است نشان می‌دهد از بین کل افراد جامعه 8/10 درصد سیگار می‌کشند که این میزان در بین آقایان 20 درصد است.