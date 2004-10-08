تاكنون هيچ شخصي براي رياست جمهوري از سوي اصول‌ گرايان تعيين نشده است // رفتارمان را به ديدگاههاي جناحي و گروهي منحصر نخواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، دومين نشست فصلي مسوولان دفتر مركزي و دبيران استان‌هاي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در سال 1383 روز پنج‌شنبه برگزار شد. در اين نشست، حسين فدايي دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي به ايراد سخنراني پرداخت.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: براي افزايش رضايتمندي مردم از نظام و حاكميت بايستي گفتمان عدالت ‌خواهي و مردم را تئوريزه و برنامه ‌ريزي اجرايي محقق شدن اين گفتمان را تعريف كرد، گفتمان خدمت به مردم با مسابقه رفاه و تجمل‌ گرايي مسوولان و باند بازي به شدت مغايرت دارد و در تضاد كامل با آن است.

وي افزود: وقتي عدالت ‌خواهي را به عنوان گفتمان خود مي‌ پذيريم، بايد توجه به محرومان و مستضعفان و ساده‌ زيستي مسوولان را بپذيريم و تحول ‌پذيري، گردش نخبگان و جوان‌ گرايي را به عنوان راهكارهاي موثر آن مورد استفاده قرار دهيم.

دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ضمن آسيب‌ شناسي انتخابات جبهه‌ دوم خرداد، گفت: بر اساس اين آسيب‌ شناسي به اين نتيجه رسيديم كه بايد در مباحث نظري، ساختاري و عملي خود تجديدنظر اساسي داشته باشيم و بپذيريم كه با اشكالات متعددي روبه ‌رو هستيم، بر همين مبنا براي استمرار نهضت خدمت ‌رساني توسط جريان اصول ‌گرا، رفتارمان را به رفتار جناحي و گروهي منحصر نكنيم.

فدايي با اشاره به رويكرد مقام معظم رهبري در واگذاري مسووليت‌ ها گفت: اين رويكرد، گوياي جوان ‌گرايي و اعتماد ايشان به نسل دوم انقلاب است، رويكردي كه تحولات و موفقيت‌ هاي بسياري را براي كشور به ارمغان مي‌ آورد و نتيجه آن سربلندي انقلاب و نظام خواهد بود.

وي افزود: متاسفانه در سال ‌هاي اخير شخص‌ محوري موجب شده كه شايسته‌سالاري، برنامه ‌محوري، گردش نخبگان و جوان‌ گرايي و نوآوري به حاشيه رانده شود.

نماينده‌ مردم تهران، با تاكيد بر اجراي عدالت در سطح جامعه، گفت: اگر امروز نزد برخي مسوولان مسابقه‌ اشرافيت ‌گرايي، رفاه‌ طلبي و ثروت‌ اندوزي تمام‌ نشدني است، همه‌ اينها به خاطر دوري از عدالت است، كساني كه ويلاهاي مجلل شمال كشور را دارند و در كاخ‌ هاي اشرافي زندگي مي ‌كنند، دسترسي مردم به آنان تقريبا محال است و اصولا در عمل به خدمت و نوكري مردم پايبند نيستند.

دبيركل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي حفظ وحدت اصول ‌گرايان را يك نياز مبرم دانست و گفت: جريان اصول‌ گرا با حفظ وحدت و انسجام تشكيلاتي، وحدت رويه در گفتار و قول ‌ها، پرهيز از اختلاف، كم ‌كاري و ميدان دادن به نيروهاي جوان، در اين سال‌ ها موفق شده دايره دربرگيري نيروها را گسترش دهد، قالب ‌هاي سنتي و محدود را بشكند و حجم زيادي از نيروهاي انقلاب را در برگيرد، همچنان كه گسترش قلمرو موجب توفيقات عديده ‌اي براي اين جريان شد، اكنون اصول‌ گرايان خود را براي برداشتن گام سوم آماده مي ‌كنند و در تلاشند تا توفيقي ديگر براي خدمتگزاري بيابند.

حسين فدايي بروز اختلاف، چند دستگي، سهم ‌خواهي و قدرت ‌طلبي را از آفات مهم وحدت دانست و گفت: امروز مجلس هفتم و نهاد فراگير شوراها كه در اختيار اصول ‌گرايان است، با كار و خدمت به مردم و عمل به قانون، وفاداري خود را به اين شعارها اثبات كند.

