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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۳۲

گشت های سیار مبارزه با تخلفات اقتصادی در گلستان تشکیل شد

گشت های سیار مبارزه با تخلفات اقتصادی در گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از تشکیل گشت های مشترک شعب سیار برای مبارزه با تخلفات اقتصادی در استان خبر داد.

حسین حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این گشت ها با همکاری ضابطان نظارتی و دستگاههای مرتبط در امر مبارزه با تخلفات اقتصادی با هدف رسیدگی سریع و فوری و دقیق به پرونده ها بویژه در خارج از وقت اداری تشکیل شد.

وی از تشکیل ستاد اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها در این اداره کل خبر داد و گفت: این ستاد با حضور معاونان و روسای شعب مرکز استان و روسای ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستانهای تابعه تشکیل شد.
 
وی خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه صادره از سوی ستاد مرکزی، تمام ادارات کل اجرایی در سراسر کشور مکلف شدند ترتیبی اتحاذ کنند تا روسای شعب و همکاران دیگر در دو مقطع زمانی صبح و عصر در راستای اهداف قانون پاسخگوی مراجعان باشند.
 
حسن پور بیان داشت: در راستای اجرای این طرح، با کسانیکه به فکر سوء استفاده از این قانون بوده و به دنبال کسب درآمدهای غیرمشروع و سودهای کاذب باشند و به فکر اخلال در نظم اقتصادی کشور و یا ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند بویژه با محتکران و گرانفروشان برابر قوانین موضوعه با شاد مجازات برخورد قانونی می شود.
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان بیان داشت: این نهاد همواره به عنوان یک نهاد شبه قضایی درمجموعه وزارت دادگستری و در بدنه دولت به عنوان بازوی توانمند اجرایی با تمام توان اداری و قضایی خود می کوشد تا قانون هدفمندی یارانه ها در سایه تعامل تمام دستگاههای اجرایی و نظارتی به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.
کد مطلب 1191351

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