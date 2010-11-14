گشت های سیار مبارزه با تخلفات اقتصادی در گلستان تشکیل شد

حسین حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این گشت ها با همکاری ضابطان نظارتی و دستگاههای مرتبط در امر مبارزه با تخلفات اقتصادی با هدف رسیدگی سریع و فوری و دقیق به پرونده ها بویژه در خارج از وقت اداری تشکیل شد.

وی از تشکیل ستاد اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها در این اداره کل خبر داد و گفت: این ستاد با حضور معاونان و روسای شعب مرکز استان و روسای ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستانهای تابعه تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه صادره از سوی ستاد مرکزی، تمام ادارات کل اجرایی در سراسر کشور مکلف شدند ترتیبی اتحاذ کنند تا روسای شعب و همکاران دیگر در دو مقطع زمانی صبح و عصر در راستای اهداف قانون پاسخگوی مراجعان باشند.

حسن پور بیان داشت: در راستای اجرای این طرح، با کسانیکه به فکر سوء استفاده از این قانون بوده و به دنبال کسب درآمدهای غیرمشروع و سودهای کاذب باشند و به فکر اخلال در نظم اقتصادی کشور و یا ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند بویژه با محتکران و گرانفروشان برابر قوانین موضوعه با شاد مجازات برخورد قانونی می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان بیان داشت: این نهاد همواره به عنوان یک نهاد شبه قضایی درمجموعه وزارت دادگستری و در بدنه دولت به عنوان بازوی توانمند اجرایی با تمام توان اداری و قضایی خود می کوشد تا قانون هدفمندی یارانه ها در سایه تعامل تمام دستگاههای اجرایی و نظارتی به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.