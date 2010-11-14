هفتمین نمایشگاه تخصصی مبلمان در همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این نمایشگاه مبل ‌سازان ایران، آخرین دستاوردها و تولیدات خود را به نمایش گذاشته اند.

در این نمایشگاه بیش از 100 واحد از شهرهای تهران، همدان، اراک و تبریز محصولات، دستاوردها و تولیدات خود را با طرح‌هایی برگرفته از کشورهای ترکیه، فرانسه و اسپانیا در زمینه‌های مختلف مبل و دکوراسیون در معرض بازدید عموم و نقد متخصصان قرار داده اند.

از نکات بارز این نمایشگاه وجود سبکهای مختلف مبل و دکوراسیون است به طوری که بازدیدکنندگان می‌توانند مطابق با تزئینات داخلی منزل و محیط کار خود، اقدام به انتخاب و خرید مبل کنند.

حضور مستقیم شرکت بزرگ مبل‌ سازی آکتونای یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مبل و دکوراسیون داخلی دانمارکی، از نقاط قوت این نمایشگاه به شمار می‌رود که بر تنوع آن افزوده است.

این نمایشگاه در سالنهای الون، هگمتانه و ابن سینا دایر شده است و به لحاظ چینش مبلمان زیبایی قابل توجهی دارد.

هفتمین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر، چراغ‌های تزئینی و روشنایی از امروز تا 28 آبان ماه از ساعت 15 تا 20 پذیرای بازدیدکنندگان است.