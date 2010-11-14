برگزیدگان پانزدهمین جشنواره تئاتر "بصیرت" مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش خیابانی جشنواره و در بخش بازیگری هیأت داوران جشنواره لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال را بدون اولویت به جواد نوروستا برای نمایش "پینوکیو"، روح‌اله سنایی برای نمایش "یک ثانیه سکوت"، جواد اسماعیلی برای نمایش "بزم رزم"، محمدهادی عطایی برای نمایش "طلاق با طعم کلاسیک" و هانیه حیایی برای نمایش "پینوکیو" اهدا کرد.

در بخش طرح و ایده نمایشی بخش خیابانی هم هیأت داوران با اهدای لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال از امیرحسین شفیعی برای نمایش "یک ثانیه سکوت" تقدیر کرد. در بخش کارگردانی نمایش خیابانی هم لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال به علی نوریان برای نمایش "پینوکیو" اهدا شد. همچنین در بخش متن برگزیده بخش خیابانی جشنواره "بصیرت" هم جایزه این بخش به متن "بزم رزم" اثر اصغر گروسی اهدا شد.



در بخش نمایش‌های صحنه‌ای جشنواره پانزدهم تئاتر "بصیرت" و در بخش موسیقی هیئت داوران ضمن تقدیر از احسان تارخ برای نمایش "ناتور"، لوح تقدیر،‌ تندیس جشنواره و مبلغ سه میلیون ریال را به موسیقی نمایش "توقف در ایستگاه 4" ساخته رامین یوسفی اهدا کرد.



در بخش طراحی لباس، امیر رضازاده طراح لباس نمایش "ناتور" با دریافت لوح تقدیر و دو میلیون ریال طراح لباس برگزیده بخش صحنه‌ای جشنواره "بصیرت" شد. در بخش طراحی صحنه هم محمد عسگری طراح صحنه نمایش "بدریه ما ادری" با دریافت لوح تقدیر، تندیس جشنواره و سه میلیون ریال طراح صحنه برگزیده شناخته شد.



در بخش بازیگری زن نمایش‌های صحنه‌ای هم هیأت داوران بدون ترتیب اولویت با اهدا لوح تقدیر،‌ تندیس جشنواره و چهار میلیون ریال از دنیا حسین‌پولی برای نمایش "توقف در ایستگاه 4"، فاطمه حیدری‌فرد برای نمایش "ماه و مه"، پریسا عربی‌یاوند برای نمایش "بدریه ما ادری" و سارا عباس‌پور برای نمایش "سهتم‌کشی" تقدیر کرد.



در بخش بازیگری مرد هم هیئت داوران بدون ترتیب اولویت لوح تقدیر و چهار میلیلون ریال را به سهیل برخورداری برای نمایش "توقف در ایستگاه 4"، سیدمهدی فرجامی برای نمایش "کیست؟"، پرهام عبادی برای نمایش "دلپیچه" و حمیدرضا معدنکن برای نمایش "دلپیچه" اهدا کرد.



در بخش نمایشنامه برگزیده هیأت داوران جشنواره پانزدهم تئاتر استانی تهران "بصیرت" لوح تقدیر، تندیس جشنواره و شش میلیون ریال را بدون اولویت به سیدمهدی فرجامی برای نمایشنامه "کیست؟"، قاسم لطفی خواجه‌پاشا برای نمایشنامه "بدریه ما ادری" و سجاد افشاریان برای نمایشنامه "مسیحا" اهدا کرد.



در بخش کارگردانی نمایش‌های صحنه‌ای هم لوح تقدیر، تندیس جشنواره و شش میلیون ریال بدون اولویت به کوروش خزاعی‌اصل کارگردان "سهتم‌کشی"، محمد عسگری کارگردان "بدریه ما ادری"، امین آبان کارگردان "توقف در ایستگاه 4" و سامان خلیلیان کارگردان "مسیحا" رسید.



هیأت داوران جشنواره سه اثر "پینوکیو" به کارگردانی علی نوریان، "یک ثانیه سکوت" به کارگردانی امیرحسین شفیعی و "بزم رزم" به کارگردانی اصغر گروسی را در بخش خیابانی جشنواره به دبیرخانه جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر معرفی کرد.



همچنین هیأت داوران در بخش نمایش‌های صحنه‌ای جشنواره تئاتر "بصیرت" هم چهار نمایش "سهتم‌کشی" به کارگردانی کوروش خزاعی، "بدریه ما ادری" به کارگردانی محمد عسگری، "کیست؟" به کارگردانی سیدمهدی فرجامی و نمایش "مسیحا" به کارگردانی سامان خلیلیان را برای شرکت در جشنواره مناطق کشور به دبیرخانه این جشنواره معرفی کرد.