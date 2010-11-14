به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، روز گذشته در ساعات ابتدایی آغاز شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی کاروان ورزش کشورمان در دو رشته ووشو و تیراندازی صاحب مدال شد. بانوان تیرانداز کشورمان درتفنگ بادی10 متر به مدال نقره دست یافتند. مه لقا جام بزرگ، الهه احمدی و نرگس امام قلی نژاد ترکیب تیم تیراندازی کشورمان در این بخش ازمسابقات را تشکیل داده بودند.

احسان پیغمبری ووشو کار ملی‌پوش کشورمان دیگر مدال آور کاروان ورزش ایران در روز نخست شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی بود که در رقابت‎های اجرای فرم چانگ چوآن صاحب مدال برنز شد. این نخستین مدال تالو ایران در تاریخ برگزاری بازی‌های آسیایی بود.

بعد از ثبت این دو مدال برای کاروان ورزش ایران در جدول رده‎بندی توزیع مدال‌ها، مهدی علی نژاد، رئیس فدراسیون ووشو و مهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی هریک مدعی شده بودند ورزشکاران آنها کاروان ایران را به نخستین مدال این دوره از بازی‌ها رسانده است. ادعای هر یک از روسا به قوت خود باقی بود تا امروز که ویژه نامه بازی‌ها منتشر شد.

ویژه نامه داخلی شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی در شماره امروز یکشنبه خود بر روی صفحه اول عکس احسان پیغمبری را در کنار دو ورزشکار چینی و ژاپنی که روز گذشته در پایان رقابت‎های اجرای فرم چانگ چوآن موفق به کسب مدال طلا و نقره شدند را چاپ کرده و آنها را به عنوان اولین ورزشکارانی که در این دوره بازی‎ها موفق به کسب مدال شدند، معرفی کرده است.

بدین ترتیب مشخص شد که رقابت‌های اجرای فرم چانگ چوآن زودتراز تیراندازی به مرحله توزیع مدال رسیده و احسان پیغمبری هم زودتراز بانوان تیرانداز در ماده تفنگ بادی 10 متر صاحب مدال شده است. پس پیغمبری نخستین مدال آور کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی2010 است.