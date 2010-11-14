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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

الهه منصوریان به نیمه نهایی راه یافت

الهه منصوریان به نیمه نهایی راه یافت

عضو تیم ووشو بانوان با برتری مقابل حریف فیلیپینی خود ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای ووشو و در بخش ساندا نماینده وزن 52- کیلوگرم تیم بانوان ایران که دور نخست نماینده افغانستان را روز گذشته راهی بیمارستان کرده بود امروز هم ووشوکار ویتنامی را شکست داد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

وی در منصاف با "ماری جین استیمار" نایب قهرمان سال 2007 جهان  از فیلیپین نایب قهرمان جهان طی دو راند به برتری دست یافت و برنده از میدان خارج شد.

منصوریان که با این پیروزی مدال برنز خود را قطعی کرده روز سه شنبه برای راهیابی به فینال نماینده ویتنام را پیش رو دارد. محسن محمد سیفی ، جواد آقایی و سجاد عباسی دیگر سانداکاران کشورمان هستند که امروز به مصاف رقبای خود می روند.

کد مطلب 1191379

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