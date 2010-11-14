الهه منصوریان به نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای ووشو و در بخش ساندا نماینده وزن 52- کیلوگرم تیم بانوان ایران که دور نخست نماینده افغانستان را روز گذشته راهی بیمارستان کرده بود امروز هم ووشوکار ویتنامی را شکست داد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

وی در منصاف با "ماری جین استیمار" نایب قهرمان سال 2007 جهان از فیلیپین نایب قهرمان جهان طی دو راند به برتری دست یافت و برنده از میدان خارج شد.

منصوریان که با این پیروزی مدال برنز خود را قطعی کرده روز سه شنبه برای راهیابی به فینال نماینده ویتنام را پیش رو دارد. محسن محمد سیفی ، جواد آقایی و سجاد عباسی دیگر سانداکاران کشورمان هستند که امروز به مصاف رقبای خود می روند.