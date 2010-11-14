صلاح شهر را برای استعفا از شهرداری تیران در نظر گرفتم

به گزارش خبرنگار مهر در تیران، علی نادری صبح یکشنبه در آئین تودیع خود از سمت شهرداری تیران افزود: از مسئولیت شهرداری در شهر تیران خسته نشده بودم و در هر زمان و هر مکان دیگری که برای توسعه شهر و شهرستان به من نیاز باشد، همکاری می‌کنم.

وی تصریح کرد: به این نتیجه رسیدم که فعالیت در شهرداری دیگر به صلاح خودم، شهر و شورای شهر نیست و تصمیم به استعفا از این سمت گرفتم.

شهردار مستعفی تیران به فعالیتهای انجام گرفته طی چهار سال گذشته در شهرداری تیران اشاره کرد و ادامه داد: احداث ساختمان جدید شهرداری که تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد به همراه احداث جایگاه آتش نشانی این شهر که به عنوان جایگاه نمونه کشوری انتخاب شده از مهمترین فعالیتهای شهرداری تیران در سال جاری است.

وی با اشاره به معضل جذب اعتبارات و تامین بودجه در شهرداری شهرهای کوچک، تصریح کرد: 85 درصد از درآمد شهرداریها باید از مردم ساکن در شهر تامین شود که شهرداری شهرهای کوچک با مشکلات عدیده‌ای در تامین بودجه خود روبه رو هستند.

نادری اضافه کرد: توسعه فضای سبز، آزادسازی اطراف امامزاده به منظور توسعه این بارگاه، توسعه بلوارهای شهر و اصلاح بلوارهای شهر در فهرست فعالیتهای عمرانی شهرداری تیران قرار گرفته که در این میان اصلاح بلوارهای سطح شهر نقش موثری در کاهش تصادفات داشته است.

وی همچنین به استفاده از طرح آبیاری تحت فشار به منظور آبیاری فضای سبز این شهر اشاره و گفت: از آنجایی که مشکل خشکسالی به یکی از مشکلات عدیده کشور و به تبع شهر تیران تبدیل شده به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب، برای آبیاری فضای سبز شهر تیران از روشهای تحت فشار قطره‌ای و بارانی استفاده شده است.