ایرج راد درباره جدیدترین فعالیت خود در عرصه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "سفارتخانه" نوشته اسلاومیر مروژک را برای اجرا انتخاب کرده‌ام. البته در حال کار کردن روی متن هستم و نگاهی دوباره به آن دارم. اکنون هم در حال تمرین نمایش "خانمچه و مهتابی" هادی مرزبان هستم از این رو هنوز وضعیت شروع تمرینات و اجرای نمایش "سفارتخانه" مشخص نیست.



وی درباره زمان و مکان اجرای "سفارتخانه" افزود: سعی می‌کنم هر چه زودتر نمایشنامه را به مرکز ارائه دهم. البته فکر نمی‌کنم که بتوانم نمایش "سفارتخانه" را برای اجرای در جشنواره تئاتر فجر آماده کنم اما آن را برای اجرای عمومی آماده خواهم کرد. هنوز سالن اجرای نمایش هم به صورت قطعی مشخص نیست.



این کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر درباره گروه بازیگری نمایش "سفارتخانه" یادآور شد: این نمایش دارای دو بازیگر اصلی و سه بازیگر دیگر است. هنوز تصمیم نگرفته‌ام که در این نمایش به ایفای نقش بپردازم. در زمان مناسب گروه بازیگران را مشخص می‌کنم.



راد سال 88 در مقام کارگردان و بازیگر نمایش "عیش و نیستی" نوشته نمایش تیری مونیه را با حضور بازیگرانی چون هوشنگ قوانلو، زری‌ اماد و سامان دارابی بعد از اجرا در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.



