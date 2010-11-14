"پرواز پرنده پاییز" روایتی به زبان موسیقی است

سرپرست گروه موسیقی "قمر" ضمن بیان این مطلب به کم و کیف اجرای این کنسرت که قرار است با آواز سالار عقیلی اجرا شود اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت : این کنسرت به مناسبت چهارمین سال فعالیت این گروه موسیقی با عنوان "پرواز پرنده پاییز" برگزار می شود و در آن اجرای متفاوتی از اشعاری که تا کنون در کنسرت های مختلف اجرا شده است را روی صحنه می ببریم؛ به این معنا که از اشعار شاعران نوپرداز چون نیما، مهدی اخوان ثالث ، سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج استفاده شده است و این تفاوت را هم در ساختار شعر و هم در مفهوم اشعار می توان دید.

نوید دهقان در ادامه به چرایی نامگذاری تازه ترین اجرای این گروه موسیقی به "پرواز پرنده پاییز" اشاره کرد و گفت : چهارسال از تشکیل گروه موسیقی قمر می گذرد و در این مدت با توجه به اشعاری که به کار برده شده و همچنین حال و هوای کنسرت عناوین مختلفی را براجراها گذاشته ایم به عنوان مثال نخستین اجرای این گروه در سال 85 "یار و دیار" نام داشت و در ادامه کنسرت هایی با عنوان "هوای آفتاب" و " در انتظار بهار" را به روی صحنه بردیم و اکنون هم کنسرت "پرواز پرنده پاییز" را آماده اجرا داریم در واقع نام گذاری این عنوان با توجه به اشعار و مفاهیمی است که در اجرا به بیننده القاء می شود .

این آهنگساز در ادامه به چگونگی انتخاب اشعار اشاره کرد و گفت : چگونگی انتخاب اشعار تاثیر بسیاری بر فرم آهنگسازی داشته و مجموع قطعات را با ساخته های قبلی ام متمایز کرده است البته ناگفته نماند اشعاری که انتخاب شده نیز نسبت به آنچه مخاطب از این شاعران تا به حال خوانده و یا شنیده نیز متفاوت است به عنوان مثال یکی از قطعات " پرنده" نام دارد که از اشعار سیاوش کسرایی است که این قطعه از جهت ساختار و فرم آهنگسازی کار تازه ای است.

این نوازنده کمانچه در ادامه صحبت های خود به فرم موسیقی که در تازه ترین کنسرت این گروه موسیقی به کارگرفته شده اشاره کرد و گفت : فرم موسیقی مانند سابق است و سعی کردیم ضمن حفظ فرم آهنگسازی ، محتوای جدید و حرف تازه ای از کار را ارائه خواهیم کرد؛ در واقع هرگاه که احساس کردیم حرف تازه ای داریم اقدام به برگزاری کنسرت کرده ایم چراکه من معتقدم هر هنرمندی اول نگرنده، بعد اندیشنده و درنهایت کوشنده است که باید حاصل این دیدگاه را در معرض ذهن و زبان مخاطب بگذارد .

دهقان در پایان در پاسخ به این سئوال که چرا در تمام این اجراها از سالار عقیلی به عنوان خواننده دعوت شده گفت : سالار عقیلی خواننده جوان و آگاهی است که شعر را خوب می شناسد و احساس آهنگساز را به درستی درک می کند ، زمانی که کنسرت های قبلی گروه را گوش می دهم می بینم که با همه قدرت و بدون کوچکترین اشتباهی اجرا می کند از همین رو دلیلی ندارد از خواننده دیگری دعوت به همکاری کنم.

لازم به ذکر است کنسرت گروه موسیقی "قمر" به سرپرستی نوید دهقان در تاریخ 11 و 12 آذرماه در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود نخستین روز از اجرای این گروه در یک نوبت ساعت 21 اجرا می شود و دومین روز از این کنسرت در دو نوبت ساعت 18 و 21 به روی صحنه می رود.