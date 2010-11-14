امضای تفاهم نامه تجارت آزاد مالزی با شیلی/ طوفان و باران شدید در جنوب تایلند

مالزی
آزاد سازی اولین گروه از پشه های اصلاح نژاد شده با نتایج امیدوار کننده ای همراه بود
عدم استفاده از کیسه های پلاستیکی در فروشگاه های زنجیره ای الزامی می شود
استخدام مجدد یک هزار آموزگار بازنشسته زبان انگلیسی
امضای تفاهم نامه تجارت آزاد مالزی با شیلی ؛ اولین تفاهم نامه با یک کشور آمریکای لاتین
افزایش هشدارها در رسانه ها: مالزیایی ها مراقب استفاده از فیس بوک باشند
درخواست یکی از فعالان حزب حاکم برای اجازه دولت به دانشجویان برای مشارکت در سیاست
اندونزی
اعزام 6 هزار نیروی نظامی ارتش اندونزی به منطقه فوران آتشفشان برای کمک رسانی
علیرغم آرام تر شدن فعالیت آتشفشان، کارشناسان همچنان منطقه را خطرناک می نامند
بازگشت رئیس جمهور اندونزی از ژاپن
هزاران کودک آواره در اندونزی تحت نظارت روانشناسان قرار گرفتند
افزایش آگاهی در مورد ایدز در میان مردم ؛ مرکز بهداشت عمومی از رسانه ها قدردانی کرد
علیرغم آرام تر شدن فعالیت آتشفشان، کارشناسان همچنان منطقه را خطرناک می نامند
بازگشت رئیس جمهور اندونزی از ژاپن
هزاران کودک آواره در اندونزی تحت نظارت روانشناسان قرار گرفتند
افزایش آگاهی در مورد ایدز در میان مردم ؛ مرکز بهداشت عمومی از رسانه ها قدردانی کرد
تایلند
طوفان و باران شدید همراه با کاهش 3 درجه ای حرارت در مناطق جنوبی تایلند
فعالیت تمامی قطار های مسیرهای جنوب تایلند به حالت طبیعی بازگشت
فعالیت تمامی قطار های مسیرهای جنوب تایلند به حالت طبیعی بازگشت
فیلیپین
گفتگوهای دوجانبه با سران شیلی و پرو در مورد راه های گسترش تجارت
ابراز علاقه دولت کانادا به تقویت روابط با فیلیپین در زمینه های مختلف
درخواست رئیس جمهور فیلیپین از دولت میانمار برای دموکراتیک شدن
بخشی از 1.9 میلیون دوز واکسن آنفولانزای نوع "ای" که سال گذشته از سوی سازمان بهداشت جهانی به فیلیپین اهدا شد فاسد شده است
درخواست متخصصان پزشکی از سازمانهای بهداشتی برای کاهش آمار مرگ زنان باردار
ابراز علاقه دولت کانادا به تقویت روابط با فیلیپین در زمینه های مختلف
درخواست رئیس جمهور فیلیپین از دولت میانمار برای دموکراتیک شدن
بخشی از 1.9 میلیون دوز واکسن آنفولانزای نوع "ای" که سال گذشته از سوی سازمان بهداشت جهانی به فیلیپین اهدا شد فاسد شده است
درخواست متخصصان پزشکی از سازمانهای بهداشتی برای کاهش آمار مرگ زنان باردار
سنگاپور
دیدار رسمی معاون رئیس جمهور چین از سنگاپور
کمک 2 میلیون دلاری بنگاه توسعه مسکن برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد
3 میلیون دلار بورسیه تحصیلی برای دانشجویان در سال آینده
کمک 2 میلیون دلاری بنگاه توسعه مسکن برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد
3 میلیون دلار بورسیه تحصیلی برای دانشجویان در سال آینده
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