امضای تفاهم نامه تجارت آزاد مالزی با شیلی/ طوفان و باران شدید در جنوب تایلند

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مهمترین عناوین خبرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسانه های جنوب شرق اسیا به شرح زیر است.