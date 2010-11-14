پسر جوان با اهدای کلیه به برادر دوقلویش زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سلطانی محمدی با 25 سال سن در خصوص این اقدام نیکوکارانه خود گفت: برادرم محمد که دو دقیقه زودتر از من به دنیا آمده است از 15 ماه قبل به دلیل نارسایی حاد کلیوی و برای ادامه زندگی تحت درمان به روش دیالیز قرار گرفت. به همین خاطر نیز هفته ای سه بار و دسته کم 12 ساعت در هفته دیالیز می شد تا زنده بماند.

وی ادامه داد: بیماری دردناک برادرم همه اعضاء خانواده را آزرده خاطر کرده و همگی به دنبال راه نجاتی بودیم تا اینکه وقتی از طریق واحد مشاوره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی پی بردم می توانم کلیه ام را به برادرم اهداء کنم بلافاصله اعلام آمادگی کردم. پس از انجام آزمایشات تخصصی نیز پزشکان اعلام کردند شرایط کامل و لازم برای اهدای کلیه را دارم.

محمدی ادامه داد: بدین ترتیب هفته گذشته در یکی از بیمارستانهای تهران کلیه به برادر بیمارم پیوند زده شد. خوشبختانه حال جسمی و روحی هر دونفر مان نیز مطلوب و رضایتبخش است و از بیمارستان نیز مرخص شده ایم.

همچنین محمد نیز گفت: پنج ماه زندگی با دستگاه دیالیز بسیار سخت و دشوار بود چرا که این بیماری صعب العلاج بسیار سخت و دردناک است که به مرور زمان زندگی روزمره بیمار را به شدت مختل می کند.

وی با سپاس از فداکاری برادرش گفت: حالا که پیوند کلیه شده ام و می دانم دیگر نیازی نیست که هفته ای سه بار ساعتها زیر دستگاه دیالیز باشم از خداوند متعال و برادر و خانواده ام سپاسگذارم. ضمن اینکه امیدوارم سایر مردم و هموطنان نیز به هرشکل ممکن به یاری بیماران دیالیزی نیازمند کلیه بپردازند.