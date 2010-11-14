هیچ کلاس درسی در تهران بدون معلم نمانده است

زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یک میلیون و 112 هزار و 224 دانش آموز در 42 هزار و 341 کلاس درس شهر تهران در حال تحصیل هستند که براساس برنامه ریزی که داشته ایم از ابتدای مهرماه هیچ کلاس درسی بدون معلم تشکیل نشده است.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: همچنین برای دستیابی به کیفیت آموزشی نیز میانگین تراکم دانش آموز در کلاسهای شهر تهران را به 30 نفر رساندیم.

یازرلو با اشاره به نامه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم استفاده از نیروی خرید خدمات آموزشی گفت: برای اولین بار در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، حتی برای یک ساعت هم از این نیروها استفاده نکرده ایم.